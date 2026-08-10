Constancia y jerarquía en la fusta: Jhonathan Aray ratificó su momento estelar en La Rinconada

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La trayectoria de todo atleta de alto rendimiento demanda una disciplina de hierro, un esfuerzo sostenido y una capacidad de adaptación que muy pocos profesionales logran consolidar a lo largo del tiempo. Mantener un nivel competitivo alto en la hípica no es una tarea sencilla, pues exige convertir la exigencia diaria en una rutina de trabajo rigurosa.

El fusta Jhonathan Aray refleja ese proceso de evolución constante: año tras año, su rendimiento sobre los ejemplares muestra un salto de calidad evidente, al punto de transformarse en una garantía de solvencia y contundencia cada vez que le corresponde afrontar compromisos en el marco selectivo.

Primer éxito en el Clásico General Joaquín Crespo tras una maniobra impecable

Esa evolución pistera tuvo su punto culminante en la edición número 58 del Clásico General Joaquín Crespo (GI), evento de máxima jerarquía donde Aray escribió su nombre por primera vez en el historial de la competencia. Con una conducción de fina filigrana a bordo de la alazana Madame Karina, el fusta guio a la potra hacia una victoria categórica en el recorrido de 2.000 metros.

Este triunfo no solo significó un logro inédito en su balance individual dentro de esta importante gema del calendario, sino que además dejó una huella imborrable para las sedas del Stud “Marco Antonio”, divisa propietaria que sumó un lauro de alto valor para sus vitrinas.

Liderazgo firme en la estadística y el horizonte fijado en los 400 triunfos

El éxito alcanzado en la cartelera dominical representa el reflejo fiel de la dedicación que Aray imprime a su trabajo diario en el óvalo de Coche. En la actualidad, el destacado látigo comanda la tabla general de jinetes en la presente temporada con un total de 29 victorias, registro que le permite mantener una ventaja de dos fotos por encima de sus más cercanos perseguidores en la lucha por el campeonato.

Con este impulso en las válidas y selectivas, Aray no solo afianza su posición en la cima de la estadística capitalina, sino que también se coloca a las puertas de alcanzar el hito de las 400 victorias de por vida en la hípica venezolana.