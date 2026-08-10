Riccardo D’Angelo frena a sus rivales y mantiene la ventaja en La Rinconada

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El principal escenario de la hípica venezolana vivió una jornada de trascendencia este domingo en el hipódromo La Rinconada, marco en el que concluyó formalmente el ciclo de la Triple Corona de potrancas. La selectiva de mayor jerarquía del programa, el Clásico General Joaquín Crespo (GI), disputada en distancia de 2.000 metros, finalizó con la clara victoria de la potra Madame Karina.

Bajo la rigurosa conducción de Jhonathan Aray y la preparación de Fernando Parilli Araujo, la alazana lució sus facultades de fondista sobre la arena capitalina para anexarse el último paso de la trilogía y sellar una actuación consagratoria ante los mejores ejemplares de su generación.

Lógica en los resultados y sólido respaldo en el 5y6 nacional

En el ámbito de las apuestas, la jornada transcurrió bajo el signo de la lógica deportiva, pues la mayoría de las pruebas del 5y6 nacional finalizaron con triunfos de los ejemplares mejor cotizados por la afición. Si bien la recaudación global no alcanzó cifras récord en esta oportunidad, la respuesta del público apostador se mantuvo firme a lo largo del bloque de carreras válidas.

Esta regularidad en las llegadas permitió un reparto masivo de dividendos: un total de 15.944 boletos registraron los seis aciertos de la fama para cobrar un dividendo de Bs 21.529,99 cada uno, mientras que 62.962 formularios acertaron cinco ganadores para un cobro de Bs 1.413,28 por combinación.

Riccardo D'Angelo y Parilli Araujo sobresalieron en el renglón de entrenadores

El cuadro de profesionales tuvo como figuras centrales a los preparadores Riccardo D'Angelo y Fernando Parilli Araujo, quienes igualaron honores en el primer lugar de la estadística dominical al lograr dos victorias cada uno. En el caso de D'Angelo, actual líder de la clasificación general de entrenadores, su establo visitó el recinto de ganadores en la primera parte de la reunión por intermedio de la tordilla Four Palms Queen, ejemplar que reapareció de forma victoriosa tras un paro pistero de 140 días sin competir.

Posteriormente, el preparador completó el dobles dentro del 5y6 nacional gracias al sólido remate de la potra norteamericana Fatima Blush (USA). Por su parte, Parilli Araujo ensillo al argentino Le Revele y redondeó su doblete dominical con la prueba reina de la tarde a través de Madame Karina.

Tabla de entrenadores: Cumplida la R32 Temporada La Rinconada