Mira lo que pagó el 5y6 Nacional en la reunión 31 en La Rinconada

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El domingo 9 de agosto contó con una jornada hípica de 13 carreras en el hipódromo La Rinconada como parte de la temporada 2026, donde se disputó el Clásico Joaquín Crespo GI en su edición 58 para potras nacionales de tres años, que vio ganar a la pupila de Fernando Parilli Araujo, Madame Karina con los colores del Stud Marco Antonio y la conducción de Jhonathan Aray.

La Rinconada: Resultados del 5Y6 en la reunión 31

La primera de las válidas se corrió a las 4:05 de la tarde donde la victoria fue para la importada Beijin Boss (USA), presentada por el entrenador Mauro Naranjo con la monta del confiable Jaime Lugo, con el cual hizo un tiempo oficial de 73, y generó un pago a ganador de 363,23. La segunda del 5y6 se la llevó el ejemplar nacional Absoluto, pensionado por José García y con la conducción de otro jinete de confianza, Johan Aranguren, con el cual hizo un tiempo oficial de 75,2 en 1.200 metros y pagó a ganador 172,57.

Por su parte, la tercera de las válidas, fue un triunfo para la yegua Fatima Blush, la hija de Gun Runner se mantuvo invicta en el país, bajo la yunta Riccardo D’Angelo y Jaime Lugo con un crono de 86 exactos en 1.400 metros y un dividendo a ganador de 110,00 exactos. Mientras que la cuarta válida del juego nacional fue un lauro para el purasangre criollo Tank Abbott del entrenador Rafael Alemán Jr. con la conducción de Franklin Velazquez con un crono de 68,2, 1.100 metros y un pago de 176,24 a ganador.

La quinta del 5y6 por su parte, fue una ganancia para el importado Sol Victoreado, pensionado del entrenador José Luis Balzán y la monta de Jaime Lugo Jr. con un tiempo de 82,2 en 1.200 metros y 320,29 de dividendo a ganador. Para finalizar, la carrera de las acumulados, aunque fue ganada por la yegua Chosen Factor (USA) del entrenador Gabriel Márquez, la misma estaba invalidada por el INH para las jugadas, la jugada se le daría a Belleze del entrenador Rafael Cartolano, el tiempo de la carrera fue de 72,4 y el pago fue de 703,07 a ganador.

El 5y6 Nacional *5* (62962) pagó Bs. 1.413 y el 5y6 Nacional con boletos con *6* (15944) pagó Bs. 21.529,99.