Madame Karina se convierte en la primera doblecoronada del semental Caracaro en La Rinconada

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La tarde de este domingo en el hipódromo La Rinconada se celebró la edición 58 del Clásico Joaquín Crespo GI en recorrido de 2.000 metros como parte de la tercera gema de la Triple Corona de potras nacionales de tres años que da por finalizada la temporada de la triada para hembras criollas en el país.

La Rinconada: Madame Karina se convierte en la primera doblecoronada del semental Caracaro

La potra de tres años, nacida en el Haras Bello Monte, Madame Karina, se convirtió en la 11 doble coronada del turf nacional en conseguir las dos últimas pruebas de la triada nacional al vencer en final de fotografía a la tordilla Mora Linda, en lo que fue un duelo familiar entre padre e hijo, Fernando Parailli padre e hijo con los jockeys Jhonathan Aray y Francisco Quevedo respectivamente.

La pensionada del Stud Marco Antonio III tomó delantera y marcó parciales de 26,2 en los primeros 400 metros, mientras que la primera media milla, la cruzaron en 51,2 y los 1.200 metros en 76,3, para llegar a los 1.600 metros en 103,2 y los 2.000 metros en 130 flat, para generar un dividendo de 119,57 a ganador y 205,17 el place de la competencia.

Para la potra Madame Karina, fue su cuarta victoria en siete presentaciones, para la hija del semental Caracaro en la matrona Madame Moon por Malibu Moon, nacida en el Haras Bello Monte, siempre bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo. Por su parte, la otra hija de Caracaro, Mora Linda llegó segunda, Roma terminó tercera, Arantza Victoria culminó cuarta y Alaska cerró la pizarra.