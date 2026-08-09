Nuevo Profesional: Winder Veliz se gradúa como jinete en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada cuenta la tarde de este domingo con una programación de 13 carreras en el marco de la jornada hípica número 31 del año donde se disputará en la séptima prueba de la tarde, el Clásico Joaquín Crespo GI, tercer paso de la Triple Corona para potras nacionales de tres años y el juego del 5y6 Nacional desde la octava competencia dominical.

La Rinconada: Winder Veliz se gradúa como jinete en La Rinconada

En la primera competencia de la tarde de carreras dominical se disputó una Condicional de Reclamo para yeguas nacionales e importadas de siete y más años, ganadoras de hasta cinco carreras (incluso las de reclamo), en distancia de 1.100 metros donde corrieron una nómina de ocho hembras.

En dicha carrera, la victoria fue para la pensionada de Abrahman Campos, Waya Waya con la monta del jinete Winder Veliz para los colores del Stud Rihelca HZ & SAB, en un remate de los últimos 200 metros para conseguir la victoria. Los parciales de la carrera fueron de 24,4 en los 400 metros, 48, 2 en la media milla y un tiempo final de 68,2 en 1.200 metros.

Los dividendos de pago de la carrera fueron de 295,80 a ganador, y 110.00 el place, para la hija de Clock. Para el jinete Winder Veliz fue su victoria número 60 como látigo, lo que le permite graduarse como jockey profesional en el hipismo nacional.