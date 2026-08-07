Pendiente: Con este ejemplar Winder Véliz va por el título de jinete profesional en la R31

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Todo se encuentra listo en el hipódromo La Rinconada para la trigésima primera reunión de la temporada 2026. Jinetes, entrenadores y propietarios afinan los detalles de los ejemplares para una atractiva cartelera de 13 competencias, cuya prueba estelar será el LVIII Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer paso de la Triple Corona de hembras.

La constancia y la disciplina profesional consolidan al jinete aprendiz Winder Véliz, quien cuenta con una descargo de un kilo, como una de las figuras más seguidas por la afición en el óvalo de Coche.

En una excelente demostración, el látigo apureño se impuso con el potro Ponsigue en el VI Clásico My Own Business (GIII), disputado el pasado domingo 2 de agosto en el óvalo de Coche. Con esta conquista, el fusta llegó a 59 lauros de por vida en la hípica venezolana, solo una foto de alcanzar las 60 victorias que le otorgarán de forma definitiva el grado de jinete profesional.

Winder Véliz: Un monta clave Grado Jinete Profesional La Rinconada Datos hípicos

Para la reunión dominical, el nativo de San Fernando de Apure asumirá tres compromisos de monta, siendo uno de ellos la pieza clave decisiva para alcanzar el codiciado grado de jinete profesional.

La cita con la historia está pautada en la undécima competencia, cuarta válida del 5y6 Nacional, una condicional de reclamo para caballos ejemplares nacionales e importados de siete y más años, ganadores de hasta cinco carreras.

En esta prueba de máxima tensión, Véliz conducirá al castaño cincoañero Miketyson (10), presentado por el entrenador José Sánchez reaparece luego de 154 días sin correr.

Con este crucial compromiso, el aprendiz buscará consolidar este domingo su ascenso definitivo al estatus de jinete profesional, en el marco de una jornada que promete emociones de principio a fin en La Rinconada.