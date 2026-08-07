Conoce a los ejemplares con más fuerza y la jugada larga para acertar el 5y6 de La Rinconada

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La reunión 31, está pautada para este domingo 02 de agosto, con un total de 13 competencias, que incluye el LVIII Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer paso para la Triple Corona de hembras.

Carreras en vivo: Ejemplares con fuerzas Apuestas de caballos La Rinconada Datos hípicos

Madame Karina (3): Gracias a la contundencia mostrada en su pasada presentación, la potra criolla intentará conquistar la Doble Corona, una ventaja táctica que le facilitará al jinete Jhonathan Aray dosificar las fuerzas y controlar el ritmo de la carrera a su conveniencia.

Le Revele (ARG) (5): Ejemplar importado que hace su debut en el principal óvalo venezolano. Viene de hacer campaña en dos victorias en 10 actuaciones entre los Hipódromos Palermo y San Isidro. Gracias a su condición física, el castaño argentino proyecta un gran desempeño en el tiro de 1.400 metros, con la monta de Rafael Solano y la preparación de Fernando Parilli Araujo.

Por último, la primera válida para el 5y6 Nacional reúne a una nómina de doce competidores, entre caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de pruebas de reclamo en Venezuela).

Uno de los principales participantes para la distancia de 1.200 metros es el importado Beijing Boss (USA) (5), que debuta en este compromiso respaldado por excelentes ajustes previos, condición que garantiza su total adaptación al tiro, además de tener campaña en diversos óvalos estadounidenses entre ellos: Churchill Downs, Gulfstream Park y Tampa Bay Downs. Lo monta el “General” Jaime Lugo y es presentado por Mauro Naranjo.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que más gusta para este tipo de jugada es el castaño Miketyson (10) que participa en la cuarta válida para el juego de las mayorías. Con la silla de Winder Véliz, el ejemplar aprovechará un hándicap sumamente cómodo de 54 kilos. Si logra emular sus grandes carreras frente a Colosuss y Gran Alabama, tiene todo a favor para cruzar la meta y consagrar al mencionado jinete con el título profesional.