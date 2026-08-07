El cuadro de la suerte: La combinación clave para el 5y6 de este sábado en Valencia

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El Óvalo del Cabriales se prepara para una jornada de gala y de encuentro hípico con la afición este sábado 08 de agosto. La vibrante afición del estado Carabobo, baluarte de tradición y conocimiento, centrará su atención en una cartelera de nueve compromisos de alto nivel en el Hipódromo Nacional de Valencia. El programa oficial tiene como eje central el Clásico Independencia de Venezuela, una prueba de jerarquía que se desarrollará en recorrido de 1.400 metros, donde los ocho competidoras van por una bolsa adicional especial de $24.000.

En búsqueda de récord: R19 HINAVA Carreras 5y6

El 5y6 Nacional atraviesa un gran momento en el recinto valenciano. La confianza de los apostadores en el sistema de juego se traduce en cifras sin precedentes. Para esta nueva reunión, la meta de recaudación es superar los Bs.125.208.275,00 de la última jornada. Este volumen de juego asegura que aquellos afortunados que logren la combinación de seis aciertos percibirán dividendos capaces de transformar su economía. El "juego de las mayorías" reafirma así su lugar como la apuesta preferida de la familia hípica venezolana.