Toma nota: Un ejemplar de Renny Verastegui queda fuera del 5y6 de Hinava por esta razón

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El Hipódromo Nacional de Valencia celebra este sábado 8 de agosto su décima novena reunión del año. La programación ofrece un total de nueve carreras, con el Clásico Independencia de Venezuela, en distancia de 1.400 metros como la prueba estelar.

El Instituto Nacional de Hipódromos informó a través de las plataformas digitales del óvalo valenciano el retiro oficial de otro ejemplar para la cartelera sabatina.

Ejemplar: Retirado 5y6 Hinava Datos hípicos

La ausencia corresponde al castaño maduro Roberto Erre (número 9), pues participaba en la cuarta competencia, primera válida para el 5y6 valenciano, por lo que sería la condicional de reclamo para caballos de tres y más años, ganadores de hasta dos carreras (incluye carreras de reclamo), valorados en US$ 5.000 53 KG.

El ejmplar contaba con el jinete profesional Osis Martínez sobre los estribos y el entrenamiento de Renny Verastegui para los colores del Stud Pacific, y mantiene una campaña de una victoria en 64 presentaciones.

En su actuación más reciente, el producto nacido y criado en el Haras Paumar cruzó la sentencia en el séptimo lugar, a 17 cuerpos del vencedor Home Real.

Motivo del retiro: Hinava

A través de la información por parte del INH, Roberto Erre queda fuera de la primera válida por motivo de Inapetencia.

Con este retiro se suma también al retiro de la yegua Rinascente en la primera competencia del ciclo no válido.