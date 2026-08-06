Atención: Yegua de este entrenador queda retirada de la R19 en Hinava

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Faltan días para dar inicio a la reunión 19 de la temporada anual en el Hipódromo Nacional de Valencia, la cual ofrecerá una programación de nueve competencias, que incluye el Clásico Independencia de Venezuela.

En horas de la tarde de este jueves 06 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó, a través de las redes sociales de HipoValencia, la información del primer retiro que no estará en la carrera inicial de la jornada sabatina.

Yegua: Retirada R19 Hinava Datos hípicos

Se trata de la castaña alazán Rinascente (número 3) que, se encontraba inscrita para participar en la primera carrera, reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo).

Cabe mencionar que el nacido y criado en el Haras Alegría, contaba con la monta del aprendiz José Silva y la preparación de Rennys Rene Díaz.

La última aparición en pruebas públicas de Rinascente fue el 25 de julio del presente año donde arribo en la duodécima posición a 21 cuerpos de la ganadora Rochy.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH, el motivo por el cual retiran a la pupila de Díaz es por un producto de Borrego en Catira Fabi por Águila. No estará presente en la primera válida por Herida de miembro anterior derecho.