Antes de sellar: Anuncian el retiro del gran favorito para el 5y6 de Valencia

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La décima novena reunión será el sábado 08 de agosto en el Hipódromo Nacional de Valencia, con un total de nueve competencias que incluye el Clásico Independencia de Venezuela, para yeguas de tres y más años, en distancia de 1.400 metros.

La tarde de este jueves 06 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromo anunció por medio de las plataformas digitales de la arena valenciana, que otro ejemplar tampoco estará presente en el juego del 5y6 Nacional.

Caballo: Retirado 5y6 R19 Hinava Datos Hïpicos

La séptima del programa, cuarta válida es para el lote de caballos de tres y más años, debutante o no ganadores (exclusiva para jinetes de Valencia), en distancia de 1.200 metros y con una premiación adicional de 11.000 dólares.

Para esta prueba válida se encontraba inscrito el potro Resilence (llevaba el número 5 y le tocaba salir por el puesto 12), contaba con la monta de Omar Guedez y la presentación de Alejandro Ortiz, al mismo tiempo se perfilaba como el primer favorito por parte de la revista de mayor tradición y trayectoria en el deporte hípico: Gaceta Hípica.

En su debut en el óvalo del Cabriales del pasado 18 de julio, el nacido y criado en el Haras La Alameda llegó tercero a 4 3/4 del ganador Principe Vegeta.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH, el hijo de Pashito The Che en Hilary quedó retirado por Torsión Muscular.

Con este retiro se adiciona también al retiro de la yegua Rinascente en la primera competencia y el maduro Roberto Erre en la primera válida para el juego de las mayorías.