Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 08-8-2026

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La emoción del turf nacional continúa por todo lo alto. Este sábado 08 de agosto, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar la reunión número 19 de la temporada 2026.

La jornada promete mantener el alto nivel competitivo que ha caracterizado al año, con una programación de nueve competencias de alto impacto diseñadas para el deleite de la afición.

El plato fuerte: Velocidad y Coraje

El evento central de la tarde será el Clásico Independencia de Venezuela, una prueba que se disputará a altura de la octava carrera, quinta del programa del ciclo no válido.

Distancia: 1.400 metros.

Protagonistas: Yeguas de 3 y más años.

El rival a vencer: Todas las miradas se centran en la campeona invicta Lady Rossy. Regresa luego de 91 días y por su contundente victoria en su última salida, donde exhibió una condición física envidiable y gracias a los entrenamientos matutinos, surge como la gran favorita de la cátedra para dominar la distancia intermedia.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Para quienes buscan llevar la emoción al siguiente nivel, MeridianoBet se consolida como la plataforma aliada. Ya sea que te encuentres en las tribunas o siguiendo la transmisión desde casa, podrás realizar tus jugadas en tiempo real con total seguridad.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Francisky (6) - Legionaria (2) - Enchanted Moon (4). Susurro (3) - El De Valle (7) - Moscabado (1). Soldado del Rey (4) - Cassiusclay (6) - Caribbean Gold (7). Folklore (4) - Center Middle (5) - Titan Time (8). Unstoppable (8) - Mateo of Boston (2) - Mi Guerrero (5). Another Legacy (1) - Valle Del Mar (2) - Miss Friend (7). Balbi Pront (1) - Tapital (7) - The Orphan (3). Lady Rossy (5) - Stella Cadente (3) - Queen of South (2). Mo Cuishle (6) - Copacabana (9) - Money Wise (2)

Fijo: Lady Rossy .

Dato: Balbi Pront.

Buen dividendo: Mo Cuishle.