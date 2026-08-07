La Rinconada: Datos de Última Hora para el 09-08-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 09 de agosto del 2026, se va a celebrar en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 31 del año que tiene una programación 13 carreras, y cuenta con una prueba de grado a desarrollarse en el transcurso de la tarde que es: El LVIII Clásico General Joaquin Crespo (GI). El tradicional juego de las mayoría del 5y6 nacional se activará desde la octava carrera de la tarde hora de salida 4:05 pm.

La Rinconada: Los mejores datos de última hora para la reunión 31

Para este compromiso, el aficionado hípico contará con el respaldo técnico del equipo de expertos del Bloque de Armas, plataforma que garantiza el acceso a entrevistas exclusivas y reportes de última hora para asegurar el éxito en las apuestas.

Este domingo 09 de agosto juega y gana con el 5y6 en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:05 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Gaceta Hípica: Datos gratis La Rinconada 5y6 Nacional

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6!

Hipismo Meridiano - Fijos - Buen dividendo

Linda Ilusión (5) - Elorza Princess (8) - Waya Waya (7). Catira Mercedes (USA) (1) - Rue Du Bac (7) - The Queen Roca (8). Four Palms Queen (1) - Coach Sessa (USA) (2) - Yarel (3). Prioritise (8) - Queen Vision (9) - Mostaza (7). Cibernetico (USA) (7) - Magabure (USA) (6) - Egiogbe (USA) (2). Le Revele (ARG) (5) - Furetto (7) - Forty Time (2). Madame Karina (3) - Mora Linda (5) - Roma (4). Beijing Boss (USA) (5) - Golden Swap (USA) (8) - Quantum Leap (3). Absoluto (7) - Río Manso (3) - Top One (2). Fatima Blush (USA) (1) - Violent Queen (USA) (5) - Bellsonhershoes (USA) (7). Bendito (4) - Miketyson (10) - My Flying Mate (9). Compadre Peche (6) - Sol Victoreado (USA) (1) - Gran Alabama (2). Milagro del Valle (USA) (1) - Pittaluga (USA) (9) - Queen Lety (2).

Línea: Absoluto (7).

Dato: Fatima Blush (USA) (1).

Buen Dividendo: Beijing Boss (USA) (5).