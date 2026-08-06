No te lo pierdas: El video de esta semana va en la carrera de cierre del 5y6 dominical

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La expectativa crece ante la trigésima primera reunión de carreras a disputarse en el hipódromo La Rinconada, el domingo 09 de agosto, con una interesante cartelera de 13 competencias que incluye el LVIII Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer paso de la triple corona de hembras.

La carrera de cierre: 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Precisamente, la décima tercera de la tarde será la sexta válida para el 5y6 Nacional, reservada para yeguas nacional e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1.200 metros.

Por el puesto de pista dos se destacará la participación de la importada Milagro del Valle (USA), hija del semental Khozan en la matrona Miracle Pharoah, que reaparece luego de 98 días sin correr y se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

En cuanto a su campaña, la castaña cuatroañera posee una (1) victoria en seis (6) presentaciones, pero deberá enfrentar al resto de las corredoras que incluye también a las favoritas Pittaluga (USA) y Toda Una Rubia.

Última actuación: Milagro del Valle (USA) 5y6 R19 La Rinconada

Analicemos en detalle el vídeo de la última actuación pública de esta yegua, disputada el domingo 3 de mayo en la cuarta válida para el 5y6 de la reunión 19, en la arena de La Rinconada.

Al momento de ordenarse, la competidora sufrió una mala partida y eso ocasionó quedarse en el último lugar en casi todo el trayecto.

En la entrada de la recta final, el jinete Johan Aranguren guio a la importada por la parte interna. Al cerrarse los espacios, buscó pase hacia afuera, pero el fuerte tráfico de sus rivales, por un momento comprometió su avance de manera momentánea.

A pesar de los inconvenientes, la yegua reaccionó con gran fortaleza y mantuvo un fuerte remate hasta cruzar la sentencia en la tercera posición a 14 cuerpos de la ganadora importada Violence and Peace (USA).

Veteranía en la monta y efectividad en la cuadra

Para este compromiso, Milagro del Valle repite la monta del veterano jockey Johan Aranguren y la presentada por Riccardo D’Angelo, que debemos destacar que es un preparador que a todos sus ejemplares les hace un trabajo excepcional de entrenamiento y es por esta razón que mantiene una efectividad excelente.

En entrevista para Meridiano Web, Aranguren comentó lo siguiente: “También la conozco a la perfección. En su salida anterior, a pesar de que tuvo una mala partida, logró arribar en el tercer lugar detrás de Violence And Peace (USA). Para esta oportunidad la yegua anda en óptimas condiciones, por lo que no deben dejarla fuera de sus combinaciones."