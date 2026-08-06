Aviso oficial: Confirman el retiro de este ejemplar para la jugada del 5y6 dominical

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Este domingo 09 de agosto, el hipódromo La Rinconada celebrará su trigésima primera reunión. La jornada presenta un total de 13 carreras, que incluye la 58a edición del Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer paso para la triple corona de hembras, para el trayecto de 2.000 metros.

Ejemplar: Retirado 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Es un hecho cotidiano en el hipismo que, antes de cada jornada de competencias, la afición reciba la lista oficial de ejemplares retirados.

Esta eventualidad afecta por igual a los ejemplares favoritos y a los considerados de menor opción en el pronóstico.

Por esta razón, el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer, este jueves 06 de agosto por sus redes la información de un ejemplar que no participará en el tradicional juego del 5y6 Nacional de la mencionada reunión dominical.

En la octava carrera, primera válida es para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamos en Venezuela), en distancia de 1.200 metros

Para está valida quedó retirado German Champion (llevaba número 9) era montado por José Gilberto Hernández y presentado por el trainer Rafael Alemán Jr.

El zaino cuatroañero venía de llegar tercero en su última competencia del pasado domingo 19 de julio a 7 3/4 cuerpos del ganador Barbasco. Sin embargo, el jockey Hernández informó ante la Junta Nacional de Comisarios del INH que el pupilo de Alemán Jr., partió mal al momento de salir del aparato.

Motivos del retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, el motivo por el que retiraron a German Champion es por Miositis escapular izquierda. A este retiro se le suma al retiro de la yegua Súper Periodista en la cuarta competencia del ciclo no válido.