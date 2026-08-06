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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°31

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 06 de agosto de 2026 a las 10:54 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°31
José Aray
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

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La temporada hìpica continúa el domingo nueve de agosto, donde abrirá el mes con una programación de 13 carreras dominicales a partir de la 1:00 de la tarde, con la presencia de la tercera gema de la Triple Corona para potras de tres años, con la disputa del Clàsico Joaquìn Crespo (GI) en distancia de 2.000 metros con la participaciòn de cinco tresañeras nacionales, el tradicional juego del 5y6 Nacional desde la octava carrera de la jornada dominical. 

¡El día domingo 09 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 04:05 pm.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Golden Swap 14
Beijing Boss 10
Quantum Leap 5
Germàn Champion 1
Gran Andrés 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Absoluto  15
Top One 10
Money Storm 3
Río Manso 1
Niki Lauda 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Fatima Blush 15
Violent Queen 9
Willy NIlly 2
Carora´s Dream  1
Bellsonhershoes 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Macuto 13
My Flyng Mate  5
Bendito  5
Tank Abbott 4
Mad Max 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Compadre Peche 14
Sol Victoreado 9
Gran Alabama 1
Perfect La Combee 1
Bravucón 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Queen Lety 9
Pittaluga 8
Milagro del Valle 6
Belleze 3
Toda una Rubia 1
Miss Blaugrana  1
Orolinda  1

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