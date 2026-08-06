La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°31

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 31

La temporada hìpica continúa el domingo nueve de agosto, donde abrirá el mes con una programación de 13 carreras dominicales a partir de la 1:00 de la tarde, con la presencia de la tercera gema de la Triple Corona para potras de tres años, con la disputa del Clàsico Joaquìn Crespo (GI) en distancia de 2.000 metros con la participaciòn de cinco tresañeras nacionales, el tradicional juego del 5y6 Nacional desde la octava carrera de la jornada dominical.

¡El día domingo 09 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 04:05 pm.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Golden Swap 14 Beijing Boss 10 Quantum Leap 5 Germàn Champion 1 Gran Andrés 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Absoluto 15 Top One 10 Money Storm 3 Río Manso 1 Niki Lauda 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Fatima Blush 15 Violent Queen 9 Willy NIlly 2 Carora´s Dream 1 Bellsonhershoes 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Macuto 13 My Flyng Mate 5 Bendito 5 Tank Abbott 4 Mad Max 3

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Compadre Peche 14 Sol Victoreado 9 Gran Alabama 1 Perfect La Combee 1 Bravucón 1

SEXTA VÁLIDA