Este es el cuadro sugerido de bajo costo para el 5y6 nacional del domingo en La Rinconada

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El éxito en el 5y6 Nacional no siempre depende de una inversión masiva. En muchas ocasiones, la precisión y el estudio de los detalles superan a la fuerza del talonario.

Este domingo 09 de agosto será la reunión 31 en el óvalo de La Rinconada, la afición hípica busca alternativas que permitan participar por los dividendos millonarios sin comprometer el presupuesto familiar, en una gran jornada donde las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) colocan importantes premios para los que sellen su tradicional "cuadrito".

El arte de la simplificación: 5y6 nacional R31

Diseñar un cuadro económico y ganador depende de la precisión al elegir los candados o líneas de la jornada. Encontrar ejemplares con superioridad profesional ante sus lotes o con una óptima adaptación a la pista alivia el presupuesto de cualquier apostador. Este domingo, la cartelera consta de 13 llamados sumamente parejos con una selectiva de grado de alto nivel.

La gran atracción de la jornada, además del tradicional 5y6 Nacional, será la celebración de un clásico de envergadura. Se disputará en el ciclo no válido: el Clásico General Joaquín Crespo (GI), tercer paso de la triple corona de hembras. Esta competencia de Grado, a correrse en un recorrido de 2.000 metros, repartirá un premio especial adicional de $195.000 y contará con una nómina de cinco potras nacionales de tres años.

Recuerde que un cuadro bien pensado, aunque sea de menor precio, tiene las mismas oportunidades de alcanzar los seis aciertos si cuenta con el respaldo de la información veraz que caracteriza al Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro Económico (La Rinconada - Domingo 09 de Agosto)

Esta propuesta se enfoca en la máxima reducción de costos a través de dos bases sólidas, ideal para el apostador que busca eficiencia:

1ra Válida: (5) - (8) - (3) - (2).

(5) - (8) - (3) - (2). 2da Válida: (3) Primera Línea.

(3) 3ra Válida: (1) - (7) - (5).

(1) - (7) - (5). 4ta Válida: (10) Segunda Línea.

(10) 5ta Válida: (2) - (1).

(2) - (1). 6ta Válida: (2) - (1) - (9).

Recuerden que el factor multiplicador es por (25) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 1.800.