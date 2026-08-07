Este es el cuadro sugerido del 5y6 del domingo 09-08-2026 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

¡El hipismo nacional se vive a máxima pasión este domingo en Coche! La R31 de La Rinconada tendrá la agenda de 13 competencias que incluye el LVIII Clásico General Joaquin Crespo (GI), tercer paso para la triple corona de hembras.

Para esta reunión, el juego millonario de las mayorías bajará las cintas en la octava carrera del orden, dando apertura formal a la primera válida.

Análisis de campo: El respaldo de la información

El equipo de Meridiano Web, fiel a su compromiso con los seguidores del deporte de los reyes, presenta una estructura de juego basada en el rigor y el estudio técnico. Esta orientación no es producto del azar; surge del análisis de los reportes de pista, el seguimiento de los "traqueos" matutinos y la evaluación de las condiciones físicas de cada ejemplar. Nuestro objetivo es claro: ofrecer una herramienta útil para que el apostador refuerce sus propias selecciones y logre el éxito en las taquillas.

Horarios y plataforma de sellado

La acción en el óvalo de La Rinconada inicia a la 01:00 pm. Sin embargo, para aquellos que prefieren la seguridad y rapidez del sistema digital, la plataforma MeridianoBet ofrece todas las facilidades para realizar el sellado desde la comodidad del hogar.

Es vital recordar que la precisión en la selección de los ejemplares es solo la mitad del trabajo; la otra mitad reside en el uso de información verificada como la que proporcionan los expertos del Bloque de Armas.

Sugerencia de Cuadro (La Rinconada - Domingo 09 de Agosto)

A continuación, presentamos la propuesta económica para esta jornada, diseñada para cubrir los puntos críticos y buscar los seis aciertos:

1ra Válida (8.ª carrera): (5) - (8) - (3) - (2).

(5) - (8) - (3) - (2). 2da Válida (9.ª carrera): (3) - (7) - (8).

(3) - (7) - (8). 3ra Válida (10.ª carrera): (1) Línea Directa.

4ta Válida (11.ª carrera): (10) - (4) - (1) - (9).

(10) - (4) - (1) - (9). 5ta Válida (12.ª carrera): (6) - (2) - (1) - (4).

(6) - (2) - (1) - (4). 6ta Válida (13.ª carrera): (2) - (1) - (9).

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (25) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 14.400.