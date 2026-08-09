Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 9-8-2026

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La jornada hípica dominical de este nueve de agosto se realizó una programación de 13 carreras, donde se disputó el tercer paso de la triada nacional para potras de tres años, en recorrido de 2.000 metros, con el Clásico Joaquín Crespo GI, donde la victoria fue para la tresañera Madame Karina, del entrenador Fernando Parilli Araujo con la monta de Jhonathan Aray para los colores del Stud Marco Antonio y convertirse en la 11 doble coronada que lo consigue en los dos últimos pasos y el juego del 5y6 Nacional con más de 630 millones de bolívares en monto recaudado.

La Rinconada: Más destacados y resultados de la reunión 31

El reconocido jinete venezolano del estado Zulia, Jaime Lugo volvió a convertirse en el más destacado de la jornada hípica nacional, al conseguir tres victorias más a su cuenta personal, dos de ellas con el entrenador Riccardo D'Angelo, quien junto a su colega Fernando Parilli Araujo, sobresalieron como los más destacados al lograr dos triunfos con sus ejemplares, y en el caso de Parilli Araujo, se quedó con la prueba más importante de la reunión, el Clásico Joaquín Crespo GI con la potra Madame Karina.

El juego del 5y6 Nacional recaudó un monto sellado de Bs 635.591.075, de los cuales, más de Bs. 340 millones de bolívares se repartieron entre los 15944 cuadros ganadores con los seis cabalos acertados, para un premio de Bs. 21.529,99.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Waya Waya (7) 54 Winder Veliz 295,80 2 Linda Ilusión (5) 56 J.G.Hernández - 3 Spring Training (2) 54 F. Marquez - 4 Luna Llena (3) 56 Y. Díaz - 5 Elorza Princess (8) 54 Y. González -

Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 295,80. Places: 110.00 y 110.00. Exacta: 733,28. Trifecta: 2.306,92. Superfecta: 6.366,48

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Catira Mercedes (USA) (1) 54 Francisco Quevedo 146,80 2 Centella Oriental (5) 53 J.C Rodríguez - 3 Rue du Bac (7) 53 J. Lugo Jr. - 4 The Queen Roca (8) 53 A. Finol - 5 Giulia (4) 53 J.G. Milla -

Entrenador: Deibis Guevara. Ganador:146,80 Places:110.00 y 156,94. Exacta: 316,71. Trifecta: 288,93. Superfecta: 436,38

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Four Palm Queen (1) 53 Hemirxon Medina 302,63 2 Coach Sessa (USA) (2) 58 Y. González - 3 Star Plus (4) 53,5 J.A. Rivero - 4 Yarel (3) 52 W. Veliz - 5 Multiverso (7) 53 F. Quevedo -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 302,63. Places: 110,00 y 110,00. Exacta: 788,42. Trifecta: 2.069,61. Superfecta: 6.068,80.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Salome (3) 54 Hemirxon Medina 1.738,47. 2 Oklahoma (6) 54 C. Piguave - 3 Mostaza (7) 54 J. Lugo Jr. - 4 Queen Visión (9) 56 J. Lugo - 5 Prioritise (9) 54 F. Márquez -

Entrenador:Wladimir Sánchez. Ganador: 1.738,47.. Places: 539,46 y 1.878,10. Exacta: 48.345,54. Trifecta: 180.214,56. Superfecta: Sin aciertos.

QUINTA CARRRERA- DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO: 86,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Zorro Viejo (USA) (3) 58 Jaime Lugo. 514,80 2 White Commander (USA) (5) 55 S Yanez - 3 Alkalino (8) 53 K. Aray - 4 Magabure (USA) (6) 58 J. Lugo Jr. - 5 Cibernético (USA) (7) 58 F. Quevedo -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 514,80. Places:190,15 y 349,49. Exacta: 4.717. Trifecta: 14.192,80. Superfecta: Sin aciertos.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Le Revele (ARG) (5) 58 Rafael Solano 132,19 2 Furetto (7) 53,5 Y. González - 3 Poloroid (3) 53 J. Lugo - 4 Caminante (1) 53,5 I. Pimentel Jr. - 5 Don Cacayo (8) 53 J.A. Rivero -

Entrenador:Fernando Parili Araujo. Ganador:132,19. Places: 127,85 y 167,71. Exacta: 297,77. Trifecta: 473,92. Superfecta: 1.094,70.

SÈPTIMA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 130.

Clásico Joaquín Crespo GI

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Madame Karina (3) 53 Jhonathan Aray 119,57 2 Mora Linda (5) 53 F. Quevedo - 3 Roma (4) 53 Y. González - 4 Arantza Victoria (2) 53 R. Capriles - 5 Alaska (1) 53 R. Solano -

Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 119,57 Places: Exacta:205,17. Trifecta: 138,05. Superfecta:

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73,3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Beijing Boss (USA) (5) 58 Jaime Lugo 363,23 2 Golden Swap (USA) (8) 58 I. Pimentel Jr. - 3 Gran Andrés (10) 51 L, Funez Jr. - 4 Quantum Leap (3) 55 F. Quevedo - 5 Astro Zeta (4) 52 A. Ibarra -

Entrenador:Mauro Naranjo. Ganador: 363,23 Places:141,41 y 110,00. Exacta: 734,99. Trifecta: 983,68. Superfecta: 2.165,74. Pool de 4: 2.632,13.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Absoluto (7) 53 Johan Aranguren 172,57 2 Top One (2) 53,5 I. Pimentel Jr. - 3 El Cardenal (5) 53 J.G.Milla - 4 Money Storm (9) 53 R. Solano - 5 Niki Lauda (8) 53 R. Rondón -

Entrenador:José García. Ganador: 172,57. Places: 124,09 y 201,58. Exacta: 297,17. Trifecta: 1.443,18. Superfecta: 4.328,93. Triple Apuesta: 605,14. Doble Perfecta: 318,94.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fatima Blush (USA (1) 56 Jaime Lugo 110.00 2 Carora´s Dream (USA) (6) 56 J.A.Rivero - 3 Violent Queen (USA) (5) 56 J. Aray - 4 Willy Nilly (USA) (3) 56 F. Quevedo - 5 Bellsonhershoes (USA) (7) 53 S. Yanez -

Entrenador:Riccardo D'Angelo. Ganador:110.00 Places:110.00 y 115,65 Exacta: 720,91. Trifecta: 1.113,62. Superfecta: 3.160,25.

CUARTA VÁLIDA- DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tank Abbott 54 Franklin Velásquez 176,24 2 Bendito (4) 54 Fre. Velásquez - 3 MikeTyson (10) 54 W. Veliz - 4 Navegante (8) 54 F. Marquez - 5 El Trueno (5) 54 J.G.Milla. -

Entrenador:Rafael Alemán Jr. Ganador:176,24 Places: 158,99 y 148,50. Exacta: 1.120,92. Trifecta: 961,50. Superfecta: 3.457,97.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:82,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sol Victoreado (USA) (1) 60 Jaime Lugo Jr. 320,29 2 Magicshadow (USA) (4) 60 J.Aray - 3 Compadre Peche (6) 55 J. Lugo - 4 Sol Rayo Laser (USA) (5) 56 L. Funez Jr. - 5 Perfect La Combee (USA) (3) 59 y.González -

Entrenador:Jose Luis Balzan. Ganador:320,29. Places: 161,98 y 166,77. Exacta: 1.070,48. Trifecta: 1.086,78. Superfecta: 3.834,61.

SEXTA VÁLIDA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Chosen Factor (USA) (3) invalidada 56 Felix Márquez - 2 Belleze (8) 51 Omar Rivas 703,07 3 Toda Una Rubia (12) 53,5 Y. González - 4 Queen Lety (2) 54,5 Y. Díaz - 5 Pittaluga (USA) (9) 55,5 J.Lugo -

Entrenador:Gabriel Márquez. Ganador:703,07. Places: 322.95 y 282,24. Exacta: 3.458,09. Trifecta: 5.325,22. Superfecta: 14.212,41.Triple Apuesta: 3.236,32. Super Pool de 4: 3.485,57. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5* ( 62962) Bs. 1.413. 5y6 Nacional *6* ( 15944) Bs. 21.529,99. Loto Hípico: 277,07.