Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 9-8-2026

La jornada hípica dominical de este nueve de agosto se realizó una programación de 13 carreras, donde se disputó el tercer paso de la triada nacional para potras de tres años, en recorrido de 2.000 metros, con el Clásico Joaquín Crespo GI, donde la victoria fue para la tresañera Madame Karina, del entrenador Fernando Parilli Araujo con la monta de Jhonathan Aray para los colores del Stud Marco Antonio y convertirse en la 11 doble coronada que lo consigue en los dos últimos pasos y el juego del 5y6 Nacional con más de 630 millones de bolívares en monto recaudado.
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El reconocido jinete venezolano del estado Zulia, Jaime Lugo volvió a convertirse en el más destacado de la jornada hípica nacional, al conseguir tres victorias más a su cuenta personal, dos de ellas con el entrenador Riccardo D'Angelo, quien junto a su colega Fernando Parilli Araujo, sobresalieron como los más destacados al lograr dos triunfos con sus ejemplares, y en el caso de Parilli Araujo, se quedó con la prueba más importante de la reunión, el Clásico Joaquín Crespo GI con la potra Madame Karina.
El juego del 5y6 Nacional recaudó un monto sellado de Bs 635.591.075, de los cuales, más de Bs. 340 millones de bolívares se repartieron entre los 15944 cuadros ganadores con los seis cabalos acertados, para un premio de Bs. 21.529,99.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Waya Waya (7)
|54
|Winder Veliz
|295,80
|2
|Linda Ilusión (5)
|56
|J.G.Hernández
|-
|3
|Spring Training (2)
|54
|F. Marquez
|-
|4
|Luna Llena (3)
|56
|Y. Díaz
|-
|5
|Elorza Princess (8)
|54
|Y. González
|-
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 295,80. Places: 110.00 y 110.00. Exacta: 733,28. Trifecta: 2.306,92. Superfecta: 6.366,48
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Catira Mercedes (USA) (1)
|54
|Francisco Quevedo
|146,80
|2
|Centella Oriental (5)
|53
|J.C Rodríguez
|-
|3
|Rue du Bac (7)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|The Queen Roca (8)
|53
|A. Finol
|-
|5
|Giulia (4)
|53
|J.G. Milla
|-
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador:146,80 Places:110.00 y 156,94. Exacta: 316,71. Trifecta: 288,93. Superfecta: 436,38
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Four Palm Queen (1)
|53
|Hemirxon Medina
|302,63
|2
|Coach Sessa (USA) (2)
|58
|Y. González
|-
|3
|Star Plus (4)
|53,5
|J.A. Rivero
|-
|4
|Yarel (3)
|52
|W. Veliz
|-
|5
|Multiverso (7)
|53
|F. Quevedo
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 302,63. Places: 110,00 y 110,00. Exacta: 788,42. Trifecta: 2.069,61. Superfecta: 6.068,80.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Salome (3)
|54
|Hemirxon Medina
|1.738,47.
|2
|Oklahoma (6)
|54
|C. Piguave
|-
|3
|Mostaza (7)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
|4
|Queen Visión (9)
|56
|J. Lugo
|-
|5
|Prioritise (9)
|54
|F. Márquez
|-
Entrenador:Wladimir Sánchez. Ganador: 1.738,47.. Places: 539,46 y 1.878,10. Exacta: 48.345,54. Trifecta: 180.214,56. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA CARRRERA- DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO: 86,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Zorro Viejo (USA) (3)
|58
|Jaime Lugo.
|514,80
|2
|White Commander (USA) (5)
|55
|S Yanez
|-
|3
|Alkalino (8)
|53
|K. Aray
|-
|4
|Magabure (USA) (6)
|58
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Cibernético (USA) (7)
|58
|F. Quevedo
|-
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 514,80. Places:190,15 y 349,49. Exacta: 4.717. Trifecta: 14.192,80. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Le Revele (ARG) (5)
|58
|Rafael Solano
|132,19
|2
|Furetto (7)
|53,5
|Y. González
|-
|3
|Poloroid (3)
|53
|J. Lugo
|-
|4
|Caminante (1)
|53,5
|I. Pimentel Jr.
|-
|5
|Don Cacayo (8)
|53
|J.A. Rivero
|-
Entrenador:Fernando Parili Araujo. Ganador:132,19. Places: 127,85 y 167,71. Exacta: 297,77. Trifecta: 473,92. Superfecta: 1.094,70.
SÈPTIMA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 130.
Clásico Joaquín Crespo GI
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Madame Karina (3)
|53
|Jhonathan Aray
|119,57
|2
|Mora Linda (5)
|53
|F. Quevedo
|-
|3
|Roma (4)
|53
|Y. González
|-
|4
|Arantza Victoria (2)
|53
|R. Capriles
|-
|5
|Alaska (1)
|53
|R. Solano
|-
Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 119,57 Places: Exacta:205,17. Trifecta: 138,05. Superfecta:
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:73,3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Beijing Boss (USA) (5)
|58
|Jaime Lugo
|363,23
|2
|Golden Swap (USA) (8)
|58
|I. Pimentel Jr.
|-
|3
|Gran Andrés (10)
|51
|L, Funez Jr.
|-
|4
|Quantum Leap (3)
|55
|F. Quevedo
|-
|5
|Astro Zeta (4)
|52
|A. Ibarra
|-
Entrenador:Mauro Naranjo. Ganador: 363,23 Places:141,41 y 110,00. Exacta: 734,99. Trifecta: 983,68. Superfecta: 2.165,74. Pool de 4: 2.632,13.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Absoluto (7)
|53
|Johan Aranguren
|172,57
|2
|Top One (2)
|53,5
|I. Pimentel Jr.
|-
|3
|El Cardenal (5)
|53
|J.G.Milla
|-
|4
|Money Storm (9)
|53
|R. Solano
|-
|5
|Niki Lauda (8)
|53
|R. Rondón
|-
Entrenador:José García. Ganador: 172,57. Places: 124,09 y 201,58. Exacta: 297,17. Trifecta: 1.443,18. Superfecta: 4.328,93. Triple Apuesta: 605,14. Doble Perfecta: 318,94.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Fatima Blush (USA (1)
|56
|Jaime Lugo
|110.00
|2
|Carora´s Dream (USA) (6)
|56
|J.A.Rivero
|-
|3
|Violent Queen (USA) (5)
|56
|J. Aray
|-
|4
|Willy Nilly (USA) (3)
|56
|F. Quevedo
|-
|5
|Bellsonhershoes (USA) (7)
|53
|S. Yanez
|-
Entrenador:Riccardo D'Angelo. Ganador:110.00 Places:110.00 y 115,65 Exacta: 720,91. Trifecta: 1.113,62. Superfecta: 3.160,25.
CUARTA VÁLIDA- DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tank Abbott
|54
|Franklin Velásquez
|176,24
|2
|Bendito (4)
|54
|Fre. Velásquez
|-
|3
|MikeTyson (10)
|54
|W. Veliz
|-
|4
|Navegante (8)
|54
|F. Marquez
|-
|5
|El Trueno (5)
|54
|J.G.Milla.
|-
Entrenador:Rafael Alemán Jr. Ganador:176,24 Places: 158,99 y 148,50. Exacta: 1.120,92. Trifecta: 961,50. Superfecta: 3.457,97.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:82,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Sol Victoreado (USA) (1)
|60
|Jaime Lugo Jr.
|320,29
|2
|Magicshadow (USA) (4)
|60
|J.Aray
|-
|3
|Compadre Peche (6)
|55
|J. Lugo
|-
|4
|Sol Rayo Laser (USA) (5)
|56
|L. Funez Jr.
|-
|5
|Perfect La Combee (USA) (3)
|59
|y.González
|-
Entrenador:Jose Luis Balzan. Ganador:320,29. Places: 161,98 y 166,77. Exacta: 1.070,48. Trifecta: 1.086,78. Superfecta: 3.834,61.
SEXTA VÁLIDA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Chosen Factor (USA) (3) invalidada
|56
|Felix Márquez
|-
|2
|Belleze (8)
|51
|Omar Rivas
|703,07
|3
|Toda Una Rubia (12)
|53,5
|Y. González
|-
|4
|Queen Lety (2)
|54,5
|Y. Díaz
|-
|5
|Pittaluga (USA) (9)
|55,5
|J.Lugo
|-
Entrenador:Gabriel Márquez. Ganador:703,07. Places: 322.95 y 282,24. Exacta: 3.458,09. Trifecta: 5.325,22. Superfecta: 14.212,41.Triple Apuesta: 3.236,32. Super Pool de 4: 3.485,57. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5* ( 62962) Bs. 1.413. 5y6 Nacional *6* ( 15944) Bs. 21.529,99. Loto Hípico: 277,07.