Conoce el estado de salud de Moisés Casique después de su rodada

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La jornada31 de La Rinconada, de este 9 de agosto de 2026 nos dejó dos caras de la misma moneda: la euforia por un triunfo contundente y la angustia tras un inesperado incidente que sacudió a los espectadores en la segunda carrera de la tarde.

Aunque Catira Mercedes (#1) se llevó todos los honores al cruzar la meta en primer lugar, desmostró una superioridad bajo la efectiva conducción de Francisco Quevedo y la impecable preparación de Deibis Guevara, la noticia que ha corrido como pólvora en los establos tiene otro protagonista: el jinete aprendiz Moisés Casique.

El incidente: ¿Qué pasó con Anastasia Queen?

Cuando el lote de ejemplares recorría la recta de enfrente, la competencia se vio empañada por una rodada que encendió las alarmas del cuerpo médico y del público presente. Moisés Casique, quien guiaba a la yegua Anastasia Queen (#2), perdió el control de su cabalgadura y resultó en una caída que detuvo el aliento de los asistentes.

Las especulaciones sobre el estado del joven aprendiz comenzaron de inmediato, especialmente dada la velocidad a la que se desarrollaba la prueba en ese sector del trazado.

¿Cuál es el estado de salud de Moisés Casique?

Para tranquilidad de sus seguidores y de toda la comunidad hípica, hemos podido confirmar de primera mano detalles sobre el estado del jinete. A través de una comunicación directa vía WhatsApp, el propio Moisés Casique aclaró lo sucedido.

Según indicó el jinete, el incidente fue producto de un fallo técnico desafortunado: lo que hizo imposible mantener el equilibrio y derivó en la caída.

Sobre su estado físico actual, Casique se muestra positivo y optimista. Aunque los protocolos médicos dictan precaución y se le realizarán rayos X en el dedo pulgar para descartar cualquier fractura o lesión ósea, el jinete afirmó sentirse bien en términos generales y agradeció las muestras de preocupación recibidas.

"Dentro de lo que cabe, estoy bien", comentó el jinete tras el incidente.

En el hipismo, los riesgos son parte del oficio, pero la prioridad siempre es la integridad de nuestros atletas. Quedamos a la espera de los resultados médicos definitivos, deseamos una pronta recuperación para Moisés Casique y esperamos verlo de vuelta en la pista lo antes posible.