La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°31 del 09-08-2026

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El domingo de 02 de agosto, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 31, con una emocionante programación que trae 13 competencias parejas, entre ellas: El Clásico General Joaquín Crespo GI, último paso de la Triple Corona para potras nacionales de tres años en distancia de 2.000 metros donde correran cinco participantes.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 31

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los ejemplares retirados hasta los momentos son:

4 carrera: #5 Super Periodista Cólico

8 carrera #9 Germán Champion Miositis Escapular Izquierdo

11 carrera #Macuto presencia de sangre y moco en la tráquea.