Jaime Lugo apretó el paso en la estadística al conseguir tres victorias en La Rinconada

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Un total de 13 competencias se desarrollaron con absoluta normalidad la tarde del domingo en el óvalo de Coche, marco en el que concluyó la Triple Corona de potrancas. Madame Karina, pupila de Fernando Parilli Araujo con la conducción de Jhonathan Aray, se adjudicó la victoria en una llegada muy ajustada sobre la misma meta en el Clásico General Joaquín Crespo (GI). De esta manera, la alazana aseguró dos de los tres peldaños de la trilogía hípica.

Lógica y firmeza en el 5y6: La Rinconada

En las taquillas del 5y6 nacional, el monto recaudado alcanzó la cifra de Bs 635.591.075,00. La tarde transcurrió con la victoria de ejemplares lógicos y sin sobresaltos para la mayoría del público apostador. Quienes acertaron los seis de la fama cobraron un dividendo de Bs 21.529,99, mientras que las combinaciones con cinco aciertos alcanzaron un premio de Bs 1.413,28.

Protagonistas de la jornada: Jinete Entrenador

En el renglón de profesionales, el fusta zuliano Jaime Lugo dictó cátedra al cruzar la meta en primer lugar en tres oportunidades. Dos de esos triunfos llegaron en sociedad con el preparador Riccardo D'Angelo, quien igualó a Fernando Parilli Araujo como los entrenadores más valiosos de la reunión al firmar dos fotos cada uno. Parilli selló su brillante tarde con la selectiva de mayor jerarquía del programa.

Presión en la cima del campeonato: Temporada

Aunque el líder de la estadística, Jhonathan Aray, guio a la victoriosa Madame Karina en la prueba central, esa resultó su única visita al recinto de ganadores. El desempeño de Aray dio margen a que Jaime Lugo aprovechara al máximo la jornada para recortar terreno en la tabla general de fustas.

Los triunfo de Jaime Lugo fueron:

Tabla de jinete: Cumplida la R31 Temporada La Rinconada