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La Junta de Comisarios del Hipódromo Nacional de Valencia dio a conocer las resoluciones de la reunión número 19 que se cumplió la tarde del sábado 8 de agosto, con una jornada de nueve carreras, y donde al inicio de la misma, dieron a conocer una NOTA ESPECIAL DE AVERIGUACIÓN. Dirigida al jockey Omar Guedez, la cual indica lo siguiente:

Hinava: Junta de comisarios de Valencia suspende a jinete profesional por tres meses

“NOTA ESPECIAL AVERIGUACIÓN EXP: 004/2026

Se hace saber al ciudadano

Guedez Omar C.I: 26.487.783

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de notificarle que esta Junta de Comisarios, después del estudio y análisis de todas y cada una de las actas que conforman el Expediente Administrativo EXP: 004/2026, el cual fue iniciado en atención a la Denuncia Interpuesta por el Entrenador: Jaramillo José, TITULAR DE LA C.I: 14.410.062., donde manifestó la inconformidad con la conducción del jinete Guedez Omar (Chiefftar N#3) que participó en la 2da Competencia del día sábado 25 de julio de 2026, durante el desarrollo de la Reunión #18, esta Junta de Comisarios del Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) ACUERDA: NOTIFICARLO DE LA SANCIÓN CON SUSPENSIÓN DE SUS ACTIVIDADES COMO JINETE POR EL TERMINO DE TRES (03) MESES A PARTIR DEL LUNES 10 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. Por la violación al Reglamento Nacional de Carreras en sus artículos 251, 342 n#2, literal E Y 347 NÚMERAL 04. Por lo tanto, debe comparecer ante esta Junta de comisarios para firmar la mencionada notificación, todo de acuerdo, a lo establecido en el artículo 73 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos (LOPA) y el artículo n# 49 de la Costitución de la República Bolivariana de Venezuela.