Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 8-08-2026

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El jinete aprendiz Jodé Daniel Calicho fue el más destacado de la reunión númeo 19 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, la tarde de este sábado ocho de agosto, al ganar tres carreras de las nueve que se realizaron, mientras que los entrenadores Renny Verástegui y Juan Carlos Pérez Pérez sobresalieron con dos triunfos cada en la programación donde se disputó el Clásico Independencia de Venezuela, donde logró la victoria la yegua Stella Cadente de Jesús Carfunjol Arteaga.

Hinava: Más destacados y resultados de la reunión 19

El aprendiz José Daniel Calicho se tomó la fotografía tres veces la tarde de este sábado, para ser el jinete más destacado de la jornada. la primera foto fue en la propia primera carrera con la yegua Explosiva del entrenador Renny Verastegui en tiempo de 82 segundos en 1.300 metros, luego en la segunda válida con Unstoppable, nuevamente en dupla con el trainer Verástegui con un crono de 75,4 en 1.200 metros y cerraría en la prueba de los acumulados con preciosa Dolores en recorrido de 1.300 metros con un crono de 83,3 en yunta con Yondel Calderón.

Por su parte, el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez logró sumar por medio de El de Valle, en la segunda prueba de la jornada con el jinete Ender Graciel en distancia de 1.700 metros con un tiempo oficial de 113, y luego, en la tercera de las 5y6 Nacional con la tordilla Another Legacy y Graciel en la silla.

El juego del 5y6 Nacional fue acertado por 88 tickets que pegaron los seis caballos de la fama y cada uno se lleva un premio de Bs. 784.764,89

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Explosiva (5) 51.5 José Daniel Calicho 733,45 2 Enchanted Moon (4) 55 F. Quevedo - 3 Legionaria (2) 53 J. Lugo - 4 Francisky (6) 53 F.J. García - 5 Metamorphosis (1) 50,5 R. Osorio -

Entrenador:Renny Verástegui . Ganador: 733,45 Place: No hubo. Exacta: 1.620, 79. Trifecta:2.974,69. Superfecta: No hubo.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 113

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El de Valle (7) 55 Ender Graciel 208,33 2 Susurro (3) 54 A. Briceño - 3 Honor and Glory (5) 55 Os. Martínez - 4 Indian Wells (6) 53 Jho. Rivero - 5 Mr. Oli (4) 54 R. Osorio -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador:208,33 Place: 110 y 110,43 Exacta: 215,07. Trifecta: 1.043,12. Superfecta: 3.158,41

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 North Music (1) 53 Hemirxon Medina 473,32 2 Soldado del Rey (4) 53 F. Quevedo - 3 Caribbean Gold (7) 53 Fra. Velásquez - 4 New Rocket (3) 53 L. Piñero - 5 Work Time (2) 53 L. Funez Jr. -

Entrenador: L.A Carrero. Ganador: 473,32 Place: 110.00. y 110.00. Exacta: 1.391,54. Trifecta: 1.773,17. Superfecta: No hubo.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Folklore (4) 53 José Gilberto Hernández 182,89 2 Titan Time (8) 53 J. Moreno - 3 Astrofisico (2) 53 J. Rijo - 4 Center Middle (5) 53 J. Tuarez - 5 Manoepiedra (1) 53 Fra. Velasquez -

Entrenador:Henfrick Alayón. Ganador:182,89 Place: 110,69 y 122,55. Exacta: 491,33 Trifecta: 2.138,62. Superfecta: 7.727,46. Pool de 4: 28.172,54

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Unstoppable (8) 52 José Daniel Calicho 182,81 2 Strength Roma (6) 52,5 L. Funez Jr. - 3 My Towering Mate (7) 52 R. Vera - 4 Mateo of Boston (2) 55 E. Graciel - 5 Mi Guerrero (5) 53 Ale. Birceño -

Entrenador: Renny Verástegui. Ganador:182,81. Place: 165,83 y 212,51. Exacta: 1.1046,01. Trifecta: 2.617,57. Superfecta: 5.672.70. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Another Legacy (1) 53 Ender Graciel 158,14 2 Voladora (6) 53 Ale. Briceño - 3 Valle del Mar (2) 53 J.D. Calicho - 4 Sweet Genesis (3) 53 J. Vasquez - 5 Miss Friend (7) 53 Yam. Gonzalez -

Entrenador:Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador:158,14 Place:110,27 y 227,44. Exacta: 690.78. Trifecta: 3.506,30. Superfecta: 2.623,84. Triple Apuesta: 320,05.

CUARTA VÁLIDA. - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO: 78

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Orphan (3) 51,5 José García 1.448,21 2 Tapital (7) 56 F.J García - 3 The Beast King (6) 51 J.D Calicho - 4 King Guerrero (2) 50.5 L. Piñero - 5 Balbi Pront (1) 53 Os. Martínez -

Entrenador: J. Duran. Ganador: 1.448,21 Place: 339,50 y 152,25. Exacta: 4.806,62. Trifecta: 12.384,51. Superfecta: 24.724,74.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO: 86,2

CLÁSICO INDEPENDENCIA DE VENEZUELA

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stella Cadente (3) 55 Alejandro Briceño 413,07 2 Lady Rossy (5) 54 F. Quevedo - 3 Money on Time (1) 54 Fra. Velásquez - 4 Brianna (6) 53 E. Guedez - 5 Flecha Montón (8) 56 Fel. Velásquez -

Entrenador:Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador:413,07 Place: 110.00 y 110.00. Exacta: 1.113,93. Trifecta: 4.430.89. Superfecta: 6.117,14.

SEXTA VÁLIDA. - DISTANCIA :1.300 MTS - TPO: 83.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Preciosa Dolores (8) 51 José Daniel Calicho 862,58 2 Trevissonga (4) 55 F.J García - 3 Mo Cuishle (6) 55 F. Quevedo - 4 Luz del Valle (10) 54 J. Moncada - 5 Moeny Wise (2) 54 Fra. Velásquez -

Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 862,58 Place: 364, 93. y 833,30. Exacta: Sin aciertos. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: 73.985,77. Triple Apuesta: 213.609,99. Super Pool de 4: 151.375,95. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5¨ (3196) Bs. 5.602,06. 5y6 Nacional *6* (88) Bs. 784.764,89. Loto Hípico: 13.052,98.