Asi quedaron los resultados del sábado en Valencia 8-08-2026

El jinete aprendiz Jodé Daniel Calicho fue el más destacado de la reunión númeo 19 del año en el Hipódromo Nacional de Valencia, la tarde de este sábado ocho de agosto, al ganar tres carreras de las nueve que se realizaron, mientras que los entrenadores Renny Verástegui y Juan Carlos Pérez Pérez sobresalieron con dos triunfos cada en la programación donde se disputó el Clásico Independencia de Venezuela, donde logró la victoria la yegua Stella Cadente de Jesús Carfunjol Arteaga.
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El aprendiz José Daniel Calicho se tomó la fotografía tres veces la tarde de este sábado, para ser el jinete más destacado de la jornada. la primera foto fue en la propia primera carrera con la yegua Explosiva del entrenador Renny Verastegui en tiempo de 82 segundos en 1.300 metros, luego en la segunda válida con Unstoppable, nuevamente en dupla con el trainer Verástegui con un crono de 75,4 en 1.200 metros y cerraría en la prueba de los acumulados con preciosa Dolores en recorrido de 1.300 metros con un crono de 83,3 en yunta con Yondel Calderón.
Por su parte, el entrenador Juan Carlos Pérez Pérez logró sumar por medio de El de Valle, en la segunda prueba de la jornada con el jinete Ender Graciel en distancia de 1.700 metros con un tiempo oficial de 113, y luego, en la tercera de las 5y6 Nacional con la tordilla Another Legacy y Graciel en la silla.
El juego del 5y6 Nacional fue acertado por 88 tickets que pegaron los seis caballos de la fama y cada uno se lleva un premio de Bs. 784.764,89
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Explosiva (5)
|51.5
|José Daniel Calicho
|733,45
|2
|Enchanted Moon (4)
|55
|F. Quevedo
|-
|3
|Legionaria (2)
|53
|J. Lugo
|-
|4
|Francisky (6)
|53
|F.J. García
|-
|5
|Metamorphosis (1)
|50,5
|R. Osorio
|-
Entrenador:Renny Verástegui . Ganador: 733,45 Place: No hubo. Exacta: 1.620, 79. Trifecta:2.974,69. Superfecta: No hubo.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.700 MTS - TPO: 113
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|El de Valle (7)
|55
|Ender Graciel
|208,33
|2
|Susurro (3)
|54
|A. Briceño
|-
|3
|Honor and Glory (5)
|55
|Os. Martínez
|-
|4
|Indian Wells (6)
|53
|Jho. Rivero
|-
|5
|Mr. Oli (4)
|54
|R. Osorio
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador:208,33 Place: 110 y 110,43 Exacta: 215,07. Trifecta: 1.043,12. Superfecta: 3.158,41
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:87,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|North Music (1)
|53
|Hemirxon Medina
|473,32
|2
|Soldado del Rey (4)
|53
|F. Quevedo
|-
|3
|Caribbean Gold (7)
|53
|Fra. Velásquez
|-
|4
|New Rocket (3)
|53
|L. Piñero
|-
|5
|Work Time (2)
|53
|L. Funez Jr.
|-
Entrenador: L.A Carrero. Ganador: 473,32 Place: 110.00. y 110.00. Exacta: 1.391,54. Trifecta: 1.773,17. Superfecta: No hubo.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Folklore (4)
|53
|José Gilberto Hernández
|182,89
|2
|Titan Time (8)
|53
|J. Moreno
|-
|3
|Astrofisico (2)
|53
|J. Rijo
|-
|4
|Center Middle (5)
|53
|J. Tuarez
|-
|5
|Manoepiedra (1)
|53
|Fra. Velasquez
|-
Entrenador:Henfrick Alayón. Ganador:182,89 Place: 110,69 y 122,55. Exacta: 491,33 Trifecta: 2.138,62. Superfecta: 7.727,46. Pool de 4: 28.172,54
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Unstoppable (8)
|52
|José Daniel Calicho
|182,81
|2
|Strength Roma (6)
|52,5
|L. Funez Jr.
|-
|3
|My Towering Mate (7)
|52
|R. Vera
|-
|4
|Mateo of Boston (2)
|55
|E. Graciel
|-
|5
|Mi Guerrero (5)
|53
|Ale. Birceño
|-
Entrenador: Renny Verástegui. Ganador:182,81. Place: 165,83 y 212,51. Exacta: 1.1046,01. Trifecta: 2.617,57. Superfecta: 5.672.70. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Another Legacy (1)
|53
|Ender Graciel
|158,14
|2
|Voladora (6)
|53
|Ale. Briceño
|-
|3
|Valle del Mar (2)
|53
|J.D. Calicho
|-
|4
|Sweet Genesis (3)
|53
|J. Vasquez
|-
|5
|Miss Friend (7)
|53
|Yam. Gonzalez
|-
Entrenador:Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador:158,14 Place:110,27 y 227,44. Exacta: 690.78. Trifecta: 3.506,30. Superfecta: 2.623,84. Triple Apuesta: 320,05.
CUARTA VÁLIDA. - DISTANCIA:1.200 MTS - TPO: 78
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|The Orphan (3)
|51,5
|José García
|1.448,21
|2
|Tapital (7)
|56
|F.J García
|-
|3
|The Beast King (6)
|51
|J.D Calicho
|-
|4
|King Guerrero (2)
|50.5
|L. Piñero
|-
|5
|Balbi Pront (1)
|53
|Os. Martínez
|-
Entrenador: J. Duran. Ganador: 1.448,21 Place: 339,50 y 152,25. Exacta: 4.806,62. Trifecta: 12.384,51. Superfecta: 24.724,74.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO: 86,2
CLÁSICO INDEPENDENCIA DE VENEZUELA
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Stella Cadente (3)
|55
|Alejandro Briceño
|413,07
|2
|Lady Rossy (5)
|54
|F. Quevedo
|-
|3
|Money on Time (1)
|54
|Fra. Velásquez
|-
|4
|Brianna (6)
|53
|E. Guedez
|-
|5
|Flecha Montón (8)
|56
|Fel. Velásquez
|-
Entrenador:Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador:413,07 Place: 110.00 y 110.00. Exacta: 1.113,93. Trifecta: 4.430.89. Superfecta: 6.117,14.
SEXTA VÁLIDA. - DISTANCIA :1.300 MTS - TPO: 83.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Preciosa Dolores (8)
|51
|José Daniel Calicho
|862,58
|2
|Trevissonga (4)
|55
|F.J García
|-
|3
|Mo Cuishle (6)
|55
|F. Quevedo
|-
|4
|Luz del Valle (10)
|54
|J. Moncada
|-
|5
|Moeny Wise (2)
|54
|Fra. Velásquez
|-
Entrenador: Yondel Calderón. Ganador: 862,58 Place: 364, 93. y 833,30. Exacta: Sin aciertos. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: 73.985,77. Triple Apuesta: 213.609,99. Super Pool de 4: 151.375,95. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 Nacional *5¨ (3196) Bs. 5.602,06. 5y6 Nacional *6* (88) Bs. 784.764,89. Loto Hípico: 13.052,98.