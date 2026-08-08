Stella Cadente galopa sin rivales en el Clásico Independencia de Venezuela en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Óvalo del Cabriales vibró con la edición 2026 del Clásico Independencia de Venezuela, la prueba reina de la reunión número 19 de la temporada en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava). Reservado para yeguas maduras, el evento estelar de la tarde sabatina se disputó a la altura de la quinta válida del 5y6, donde la castaña de seis años Stella Cadente brindó una exhibición de superioridad absoluta al cruzar la meta en ganancia con un tiempo prohibitivo.

Un sprint demoledor de punta a punta

La defensora de los tradicionales colores del Stud Excelso no dejó espacio para las sorpresas. Desde el momento del golpe de la partida, su jinete Alejandro Briceño la posicionó con firmeza en la vanguardia. La velocista tomó el control definitivo del lote a partir de los 200 metros iniciales y dictó un ritmo demoledor que extenuó a sus rivales.

Los parciales de la competencia reflejaron el tren de carrera impuesto por la ganadora, quien agenció 22"4 para los primeros 400 metros y un sólido 46"4 en la media milla. Al aproximarse a la curva final, Briceño movió a su conducida para sentenciar la prueba, registrando 73"3 en los 1.200 metros y deteniendo el cronómetro oficial en un excelente 86"2 para los 1.400 metros. Su contundente victoria reportó un dividendo de Bs. 413,07 a ganador en las taquillas de Hinava, gracias al entrenamiento de Jesús Carfunjol Jr.

Marcador oficial y la pizarra del Clásico