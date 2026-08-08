Imparable: Hinava supera los Bs 125 millones en monto sellado del 5y6 sabatino

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El Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) vivió una tarde histórica este sábado 8 de agosto de 2026. Durante la reunión hípica número 19 del año, el óvalo del Cabriales demostró la enorme fuerza del hipismo en el centro del país al recaudar un monto récord de Bs. 127.887.050,00 en el tradicional juego del 5y6. La vibrante cartelera de nueve competencias tuvo como atractivo central la disputa del prestigioso Clásico Independencia de Venezuela, pautado a la altura de la quinta válida.

Resultados de las competencias no válidas

La jornada sabatina abrió con el triunfo contundente de la yegua Explosiva en la primera carrera del programa. Con la conducción del jinete aprendiz José Daniel Calicho y bajo el entrenamiento de Renny Verástegui, la corredora agenció un tiempo de 82" exactos para los 1.300 metros, lo que reportó un dividendo de Bs. 733,45 a ganador.

Posteriormente, en la segunda prueba de la tarde, el ejemplar El de Valle impuso condiciones en los 1.700 metros. Guiado por Ender Graciel y presentado por Juan Carlos Pérez Pérez, detuvo el cronómetro oficial en 113" exactos, con un pago en taquilla de Bs. 208,33. La antesala a los juegos de las válidas cerró con la victoria del purasangre North Music en recorrido de 1.400 metros. Con la monta del cotizado profesional Hemirxon Medina y la preparación de L. A. Carrero, el ejemplar registró una marca de 87"4 y un dividendo de Bs. 473,32.

Apertura del pool y recaudación récord

El esperado juego de las mayorías arrancó con fuerza en la cuarta carrera de la reunión (primera válida), disputada en tiro de 1.100 metros. El triunfo correspondió a Folklore, ejemplar del establo de Henfrick Alayon que contó con la conducción enérgica del jinete José Gilberto Hernández. El tiempo final de la competencia fue de 69"1, otorgando una recompensa inicial de Bs. 182,89 a ganador.

La millonaria recaudación total de la tarde consolida al Hinava como una plaza hípica fundamental para los apostadores de todo el país, quienes semana tras semana incrementan el volumen del popular pool venezolano.