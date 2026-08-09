Más de $1.000 para los ganadores del 5y6 este sábado en Valencia

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La tarde de este sábado, el Hipódromo Nacional de Valencia vio realizar la reunión número 19 de la temporada con una jornada de nueve carreras donde se disputó el Clásico Independencia de Venezuela con victoria para la yegua Stella Cadente y el juego del 5Y6 hizo presencia con un monto récord en lo recaudado y un gran pagó para los que acertaron los seis de la fama.

Hinava: Ganadores del 5y6 del sábado y premios a entregar

La primera de las válidas se corrió en 1.100 metros donde la victoria la consiguió Folklore del entrenador Henfrick Alayón y la monta del jinete profesional José Gilberto Hernández con un tiempo de 69,1 y generó un dividendo de Bs.182,89 a ganador. Luego, sería el turno para el purasangre Unstoppable, pensionado de Renny Verástegui bajo la conducción del aprendiz José Daniel Calicho con un tiempo oficial de 75.4 en 1.200 metros recorridos con un pago de Bs.182,81 a ganador.

Por su parte, la tercera válida fue un triunfo para la yegua tordilla Another Legacy, del entrenador Juan Carlos Pérez Pérez y la cual tuvo la conducción del jinete profesional Ender Graciel con un crono de 76 exactos en 1.200 metros para hacer un dividendo de 158.14 a ganador. La cuarta válida de la tarde de este sábado fue para el purasangre The Orphan, el cual lo presentó el entrenador J. Durán y fue llevado por José García, para dejar un tiempo oficial de 78 flat en 1.200 metros para generar un pago de 1.448,21 a ganador y ser el mejor de la jornada sabatina.

En la quinta válida del este sábado, el Clásico Independencia del Venezuela, donde la yegua Stella Cadente del Stud Excelso con el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga se quedó con la victoria bajo la monta del jinete Alejandro Briceño con un recorrido de 86,2 en 1.400 metros y un dividendo de 413,07 a ganador. Por último, en la carrera de los acumulados, cerraría con la fotografía a la yegua Princesa Dolores del entrenador Yondel Calderón y la monta de José Daniel Calicho en recorrido de 83,3 en 1.300 metros y pagar 862, 58 a ganador.

Los cuadros con cinco caballos ganadores fueron un total de 3196, los cuales, ganaron un premio de Bs.5.196 cada uno, mientras que los tickets acertados con los seis ejemplares ganadores, fueron 88, para el premio de Bs. 784.764,89 ($1.035) a la última tasa oficial del Banco Central de Venezuela.