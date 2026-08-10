Maestro César Cachazo arriba a los 94 años con un legado imborrable en el turf nacional

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El 10 de agosto de 1932 presenció el nacimiento de César Cachazo, una de las figuras más emblemáticas, respetadas y determinantes en la historia de la hípica venezolana. Al arribar este día a sus 94 años de edad, su nombre se mantiene como un referente de ética, caballerosidad y maestría técnica dentro del deporte de los reyes.

A lo largo de varias décadas de labor constante en los establos, Cachazo edificó una reputación intachable gracias a una conducta ejemplar, el trato profesional con los propietarios y un profundo respeto hacia el caballo de carreras, cualidades que lo consagraron como un auténtico referente para múltiples generaciones de preparadores en el país.

Sello de excelencia con más de 800 triunfos en La Rinconada

El historial estadístico de César Cachazo en el hipódromo La Rinconada refleja el impacto real de su trabajo diario. Con un registro superior a las 800 victorias en el principal óvalo de la nación, su firma figuró en los grandes eventos de la hípica de gala nacional e internacional.

El acondicionador fue el estratega detrás de las campañas de verdaderos ídolos de la afición y campeones pisteros de la talla de El Gran Sol, dos veces ganador del Clásico del Caribe y leyenda de las distancias aliento; Don Fabián, héroe del Caribe en 1990; así como de fondistas y corredores de jerarquía selectiva como Papá Lucas, Santu Pretu, Yagualera, Colonial, Bratislava, Cantoreal, Good Friend y La Chachi, entre muchos otros ejemplares que dominaron el panorama del turf en distintas épocas.

Tradición e hidalguía que perduran en el seno familiar

Más allá de sus logros en el plano deportivo, la figura del maestro Cachazo destaca por la preservación de los valores familiares y la transmisión del amor por el purasangre de carreras. En esta conmemoración de sus 94 años, el legendario preparador disfruta del reconocimiento de toda la comunidad hípica y del cariño de su núcleo cercano, en el que su legado profesional tiene continuidad a través de su hijo y su nieto. Ambos siguen de cerca sus pasos en el medio hípico y rinden homenaje permanente al nombre de un verdadero caballero del turf venezolano.

Su triunfo más reciente en el óvalo de Coche

La tarde del domingo 15 de febrero del 2026, durante la octava reunión del año, la afición hípica fue testigo de un nuevo capítulo en la trayectoria de este baluarte. El ejemplar Don Thiago se impuso en la arena y le otorgó a Cachazo una victoria significativa con la monta del aprendiz Félix Márquez, éxito que representó el último triunfo registrado en su haber.