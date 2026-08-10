Historia viva en Coche: Fernando Parilli Araujo alcanzó una hazaña inédita en la Triple Corona

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La pasión del deporte de los reyes mantuvo su ritmo sobre la arena del hipódromo La Rinconada durante la celebración de la reunión número 31 de la presente temporada. La afición hípica que colmó las tribunas del óvalo capitalino presenció un programa de trece competencias cargado de emociones, cartelera cuyo punto culminante aconteció en la disputa de la gran prueba selectiva de la tarde sobre el exigente recorrido de 2.000 metros.

La séptima carrera del cartel, reservada de manera exclusiva para hembras de tres años de edad, marcó el desenlace definitivo de la Triple Corona de potrancas. En ese escenario de máxima exigencia, la alazana Madame Karina dictó cátedra de clase y resistencia bajo la conducción del jinete Jhonathan Aray y la preparación de Fernando Parilli Araujo, al detener los relojes en un registro final de 130”1 para la distancia.

Significado histórico para una yunta profesional de primer nivel

La victoria en la cita de jerarquía dejó huellas imborrables en los registros individuales de ambos profesionales. Para el joven fusta Jhonathan Aray, el triunfo representó la primera conquista de su historial pistero en esta prestigiosa prueba del calendario nacional.

Por su parte, el entrenador Fernando Parilli Araujo puso fin a una larga espera en esta competencia selectiva, lauro que no obtenía desde la temporada de 1981, año en el cual envió a la cancha a la pistera Tres Reinas con la monta nada más y nada menos que del fusta Ángel Francisco Parra en un trayecto de 2.400 metros.

Doble corona inédita en la trayectoria de Parilli Araujo: La Rinconada

El impacto del éxito alcanzado por Madame Karina trascendió el plano de la victoria misma para transformarse en un logro sin precedentes en el historial del entrenador. Con este triunfo, Parilli Araujo aseguró por primera vez en su carrera la conquista de dos peldaños de un mismo ciclo de la Triple Corona, una hazaña que le había resultado esquiva en el pasado tanto en el renglón de hembras como en el de machos. Esta gesta ratifica la vigencia y la capacidad de planificación de su establo al momento de afrontar los compromisos de aliento dentro del calendario selectivo.

Un saldo numérico que proyecta una cifra inmortal en la hípica nacional

Más allá del lauro clásico, la reunión número 31 arrojó un balance estadístico formidable para la causa de Parilli Araujo. Gracias a los dos triunfos sumados en el transcurso de la jornada dominical, el experimentado preparador elevó su cuenta personal a la cifra de 1.397 victorias de por vida en las pistas venezolanas. Este registro numérico no solo reafirma su nombre en las páginas doradas del turf nacional, sino que lo sitúa a tan solo tres fotos de ingresar al selecto grupo de los profesionales con 1.400 triunfos en la hípica de Venezuela.