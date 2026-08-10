Pleno impar en La Rinconada: El inédito fenómeno matemático que dominó la jornada

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El deporte de los reyes en Venezuela suele medirse por la contundencia del pedigrí, el peso de los hándicaps, los tiempos en los traqueos y la destreza de los jinetes al momento de girar el codo final. Sin embargo, la reciente reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada quedó marcada en los anales del turf por un hecho tan insólito como fascinante, una rareza estadística que acaparó los comentarios de cronistas, handicappers y aficionados en la tribuna: la totalidad de los trece compromisos disputados en la jornada dominical tuvo como ganadores a ejemplares identificados con números impares en sus gualdrapas.

Pleno absoluto para los dorsales impares desde la prueba de apertura

La secuencia comenzó con el primer toque de timbre de la tarde y mantuvo un ritmo ininterrumpido a lo largo del programa oficial. Las sedas victoriosas de las competencias no válidas abrieron el camino con los dorsales 7, 1, 3, y 5 lo que marcó una pauta que en principio pareció una simple curiosidad de apertura.

La verdadera sorpresa se consolidó a medida que avanzaba la programación y el bloque del 5y6 nacional ratificó la tendencia de la tarde, que dio triunfos exclusivos para las mantas impares hasta completar las trece pruebas del cartel. Ejemplares portadores de números pares quedaron relegados a los puestos secundarios, imposibilitados de cortar una racha que desafió toda lógica actuarial. (Cabe destacar que si bien en la sexta válida el dorsal tres no tenia valides para la jugada fue el que cruzó el disco en ganancia Chosen Factor (USA)

Ocurrencia extraordinaria en los registros del hipismo venezolano

En la dinámica habitual de las carreras de caballos, la distribución de victorias suele equilibrarse de manera natural entre números pares e impares debido a la paridad de los lotes y a la variabilidad de los factores de carrera. Ver una jornada completa de trece competencias inclinada de forma absoluta hacia una sola categoría numérica constituye un evento de altísima improbabilidad matemática.

Este suceso sin precedentes no solo generó comentarios en el recinto de ganadores y en las transmisiones hípicas, sino que también dejó una huella imborrable para los coleccionistas de datos, quienes recordarán esta fecha como la tarde en que la hípica capitalina escribió una de sus páginas más curiosas e impactantes.