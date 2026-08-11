Copa Tintoreto en Valencia: Masttery saldrá como el gran cotizado de la tarde

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La pasión del turf nacional se concentrará este sábado 15 de agosto en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA), escenario que tiene todo listo para albergar la vigésima reunión de la presente temporada. La cartelera del óvalo carabobeño tendrá como punto cumbre la disputa de la Copa “Tintoreto”, un homenaje destinado a honrar la memoria del primer caballo victorioso en ese circuito en la temporada de 1983.

El evento central quedó pautado en el orden oficial como la tercera competencia de la tarde, justo en el turno previo al inicio del tradicional juego del 5y6 nacional. La prueba, estructurada sobre un recorrido de 1.400 metros, está reservada para ejemplares de tres y más años. Asimismo, la contienda ofrece un incentivo económico de $14.400 a repartir entre los primeros puestos del marcador, factor que garantiza un espectáculo de alto nivel sobre la arena valenciana.

Masttery encabeza los pronósticos de la cátedra con el beneficio del descargo en el hándicap

La nómina de competidores destaca por su paridad, condición que augura un desarrollo combativo desde el momento en que se ordene la partida. No obstante, los principales análisis de la cátedra hípica convergen sobre la figura de Masttery. El presentado por el entrenador Alejandro Ortiz saltará al aparato con la etiqueta de principal cotizado.

El alazán de nueve años afrontará el trayecto de los siete furlongs por tercera ocasión consecutiva. En esta oportunidad contará con la conducción del jinete aprendiz Samuel Yáñez, profesional que le otorgará un beneficio estratégico en el hándicap al permitirle soportar 55 kilos en la balanza, un kilo menos en comparación con la carga que llevó en su victoria del pasado 18 de julio.

Un lote de rematadores y aspirantes de peso amenaza la supremacía del favorito

La tarea para Masttery no será un trámite sencillo, pues el lote selectivo reúne a corredores con velocidad táctica y efectivos remates en la recta final:

Forzesco: El defensor de las sedas tradicionales luce un avance de gran efectividad en este tiro. Contará con los servicios del fusta José Gilberto Hernández , piloto que lo conoce a la perfección y sabrá dosificar sus energías para capitalizar un fuerte avance en los metros decisivos.

King Bulbs: Presentado por el entrenador Renny Verástegui, este purasangre surge como otra seria amenaza para las aspiraciones del cotizado. Bajo la guía del látigo José Daniel Calicho, el ejemplar posee la capacidad de ejecutar una arremetida corta en el tramo decisivo.

El grupo de competidores que completa la nómina oficial para esta edición de la copa lo integran los siguientes ejemplares:

Ajilado (con la monta del fusta Alejandro Briceño)

Sobrador (bajo la conducción de Fernando José García)

Strength Monster (guiado por el jinete Ender Graciel)

Las condiciones de la pista en HINAVA lucen en óptimo estado para la cartelera del sábado. La afición hípica del estado Carabobo aguarda el inicio de las acciones para presenciar cuál de estos siete pisteros inscribirá su nombre en el historial selectivo regional.