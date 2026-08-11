Sancionados: Esta fue la infracción por la cual multaron a dos jinetes en el óvalo de La Rinconada

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Un espectáculo de lujo se vivió este domingo 09 de agosto con la realización de la reunión 31 en el hipódromo La Rinconada, la cual contó con una cartelera de 13 competencias que incluyo el LVIII Clásico General Joaquín Crespo (GI).

Lista detallada de los sancionados: La Rinconada Jinetes

En la séptima carrera del programa que fue el mencionado Clásico General Joaquín Crespo (GI), la victoria fue para Madame Karina, ante un lote de cinco participantes, con la monta de Jhonathan Aray.

Posteriormente, el mencionado jockey Aray al momento de realizar el repeso el juez de peso dictaminó lo siguiente:

EXCESO EN EL REPESO:

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JHONATAN ARAY (MADAME KARINA Nº 03) presentó 700 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras

Acto seguido en la octava carrera de la tarde dominical que fue la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, el jinete profesional José Milla, recibe la misma multa, posterior de haber arribado en la undécima posición con la castaña Martinlouis.

EXCESO EN EL REPESO:

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOSE G MILLA (MARTINLOUIS N° 06) presentó 800 gramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.