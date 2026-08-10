Conoce la medida reglamentaria que recibió el entrenador de este ejemplar ganador de la R31

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La reunión número 31 se celebró el domingo 09 de agosto de la presente temporada, con una agenda de 13 carreras que incluyó el LVIII Clásico General Joaquín Crespo (GI) mientras que, el juego del 5y6 Nacional inició en la octava carrera de la tarde donde el monto sellado fue Bs. 635.591.075,00.

La Rinconada: Multado entrenador en la Rinconada por este motivo

A la altura de la quinta carrera del ciclo no válido, se corrió una prueba para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros cuyo premio adicional especial fue de $37.180 a repartir y participaron ocho ejemplares.

La victoria de la prueba fue para el importado Zorro Viejo (USA) (número 3), presentado por el entrenador Humberto Correia y la monta del jockey Jaime “Pocho” Lugo con un tiempo de 86’’4 para el trayecto de 1.400 metros y dejó un dividendo de Bs. 514,80 a ganador.

Una vez culminada la carrera, la Junta de Comisarios del INH emitió una Multa por Silla Rodada para el entrenador del ejemplar estadounidense Humberto Correia, así como ellos lo indican en las resoluciones finales de la jornada y apoyados en los artículos 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el JUEZ DE PARTIDA con relación al ejemplar ZORRO VIEJO (USA) N° 03 esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el ejemplar llegó al aparato de partidas con la silla rodada, motivo por el cual esta junta de comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al ENTRENADOR HUMBERTO CORREIA, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.