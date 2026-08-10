Atención de rigor en La Rinconada: Evaluación médica tras la actuación de una favorita

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La jornada número 31 de carreras se celebró este domingo 09 de agosto de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada. El jinete Jaime “General” Lugo fue el más destacado al ganar en tres ocasiones. Por su parte, los entrenadores Riccardo D’Angelo y Fernando Parilli Araujo también visitaron el recinto de ganadores en dos oportunidades, afianzándose como protagonistas de la tarde.

Datos hípicos: Hipódromo La Rinconada Exámenes

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en todas sus plataformas digitales las resoluciones correspondientes a la reunión 31. En ellas se puede apreciar que la Junta de Comisarios del INH solicitan examen clínico completo y muestras especiales para el ejemplar Queen Visión.

SOLICITUD DE EXAMEN CLÍNICO COMPLETO Y MUESTRAS ESPECIALES

"Vista la actuación del ejemplar QUEEN VISION N°09, esta Junta de Comisarios procedió a solicitar Examen clínico completo a la División de Inspección Veterinaria, todo de conformidad con el articulo N°66 literal “g” y 290 del Reglamento Nacional de Carreras. Con relación a esta solicitud, la División de Inspección Veterinaria informó que el ejemplar precitado se presentó SIN LESIONES APARENTES por lo cual se solicitó la toma de muestras especiales."

Carrera La Rinconada domingo: Hipódromo La Rinconada

Cabe destacar que la prueba se realizó en distancia de 1.200 metros que vino hacer una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importados de 6 y más años ganadoras hasta de 2 carreras.

Una nómina de ocho yeguas por el retiro de (Super Periodista) fueron por la bolsa a repartir de $27.040 y a la postre la victoria fue para la castaña Salome que resultó una sorpresa con la monta del jinete profesional Hemirxon Medina.

La yegua entrenada por Wladimir Sánchez dejó en taquilla dividendo de Bs 1.738,47 a ganador, cabe destacar que la alazana de seis años Queen Visión era considerada la favorita del público apostador.