Reencuentro: El emotivo triunfo de este entrenador que rompió su sequía en La Rinconada

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El hipódromo La Rinconada celebró con éxito este domingo 9 de agosto su trigésima primera reunión de la temporada con una programación de 13 competencias. La prueba central de la jornada fue la edición 58 del Clásico General Joaquín Crespo, tercer paso de la Triple Corona de hembras, selectiva conquistada por la campeona Madame Karina para agenciarse la doble corona, con la efectiva conducción del jinete Jhonathan Aray y la impecable preparación de Fernando Parilli Araujo.

5y6 La Rinconada: Monto sellado dividendos oficiales

El tradicional juego del 5y6 nacional ratificó una vez más el respaldo masivo de la afición hípica al alcanzar una recaudación total de Bs. 635.591.075. En el apartado de los dividendos oficiales, un total de 62.962 boletos acertaron los seis ejemplares para cobrar un monto de Bs. 21.529,99 cada uno, mientras que 15.944 tickets con cinco aciertos recibieron la cantidad de Bs. 1.413,28.

Entrenador: Victoria 5y6 R31 La Rinconada Datos hípicos

Dentro de las emociones del juego de las mayorías, la segunda válida dominical reunió a caballos nacionales e importados de cuatro años, perdedores (que no hayan figurado del segundo al cuarto lugar) en sus últimas dos actuaciones en Venezuela, en distancia de 1.200 metros.

El ganador de la prueba fue para el tordillo Absoluto (número 7), de cuatro años, presentado por el trainer José García y guiado con pulso firme por el jinete profesional Johan Aranguren. El nacido y criado en el Haras Urama agenció un tiempo de 75.2 para el trayecto de 1.200 metros, respondió de manera efectiva como el primer favorito y la gran opción de la revista especializada Gaceta Hípica, para dejar un dividendo de Bs. 172,57 a ganador.

Para el preparador José García, esta victoria representó su reencuentro con el éxito en el óvalo de Coche tras su último lauro conseguido la noche del sábado 14 de febrero de este año, fecha en la que se impuso en la sexta válida de la séptima reunión con la yegua My Girl Alejandra, conducida entonces por el jinete aprendiz Ángel Ybarra en distancia de 1.300 metros.