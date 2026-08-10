La historia se escribe: Madame Karina alcanza la doble corona e iguala esta gesta inmemorial

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El espectáculo hípico vibró de manera intensa este domingo 9 de agosto, cuando el hipódromo La Rinconada acogió con éxito la reunión número 31 de la temporada.

La jornada dominical ofreció una programación de 13 competencias, cuyo máximo atractivo fue la celebración de la edición 58 del Clásico Joaquín Crespo (GI), selectiva que representó el tercer y definitivo paso de la Triple Corona para la generación de yeguas tresañeras en el óvalo de Coche.

Madame Karina: Triunfo Doble Corona Estadística Clásico Joaquín Crespo (GI)

La potra tresañera Madame Karina logró la doble corona en la mencionada edición del Clásico Joaquín Crespo, con la monta del enérgico Jhonatan Aray y la preparación de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Marco Antonio, por lo que prácticamente ganó de punta a punta con crono final de 1:30 segundos exactos para el recorrido de los 2.000 metros.

Una victoria que sin duda coloca a esta yunta en el cuadro de honor de esta prestigiosa prueba selectiva al resaltar que es la primera vez que consiguen la doble corona por intermedio de la nacida y criada en el Haras Bello Monte.

Ahora bien, en el contexto de la estadística selectiva, un total de 10 potras han alcanzado históricamente la doble tiara tras conquistar de manera consecutiva el Clásico Prensa Hípica Nacional (GI) y el Clásico Joaquín Crespo (GI).

La talentosa potra Madame Karina conquistó la codiciada doble tiara, ubicándose así en el undécimo puesto de esta selecta estadística. Con esta gesta, la campeona emula la hazaña de La De Mercedes, al adjudicarse ambas pruebas de máximo nivel y consagrarse como doble coronada.