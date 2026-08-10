Aciertos efectivos: Así arrasó el balance perfecto de "Datos de Última Hora" en La Rinconada

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La actividad en el óvalo de La Rinconada se desarrolló con absoluto éxito este domingo 9 de agosto, tras la celebración de la trigésima primera reunión de la temporada. La jornada garantizó un espectáculo de alto nivel, donde los principales jinetes y preparadores del patio midieron fuerzas para consolidar su hegemonía en la arena capitalina.

La atractiva cartelera constó de 13 competencias, se destacó como plato fuerte la edición 58 del Clásico Joaquín Crespo (GI) (tercer paso de la triple corona de hembras). Sin embargo, se vivió un hecho inédito y es que los ejemplares ganadores portaron en sus gualdrapas número impares por lo que el espectáculo mantuvo una expectativa alta, especialmente para la afición enfocada en el tradicional juego del 5y6 Nacional.

Efectividad exitosa: Etiquetas ganadoras Datos Última Hora Meridiano Web La Rinconada

En este contexto, la reseña de "Datos de Última Hora", publicada semana a semana por el equipo de Meridiano Web, cumplió cabalmente su objetivo de suministrar información precisa a la fanaticada. Este trabajo periodístico surge directamente de las visitas realizadas los días miércoles por los redactores del portal a las caballerizas de Coche.

La Línea: El tordillo Absoluto (7), bajo la conducción de Johan Aranguren, se impuso con autoridad en la segunda válida del 5y6, reportando un dividendo de Bs. 172,57.

El Dato: La etiqueta fue defendida con éxito por la yegua importada Fatima Blush (USA) (1), pupila del preparador Riccardo D’Angelo. Con la monta de Jaime Lugo, la potra triunfó en la tercera válida y devolvió un dividendo de Bs. 110,00 a ganador.

El Buen Dividendo: El importado Beijing Boss (USA) (5) debutó victorioso en la primera válida del juego de las mayorías, guiado nuevamente por Jaime Lugo y agenciando 73.3 para los 1.200 metros, dejando un sólido dividendo de Bs. 363,23.

Compromiso con la afición hípica: R31 La Rinconada

Estos resultados consolidan la constancia y el análisis minucioso que el equipo de especialistas realiza cada semana. El contacto directo con jinetes y entrenadores permite que Meridiano Web se mantenga como la fuente de consulta obligatoria para los seguidores del hipismo nacional.