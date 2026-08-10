Hipismo

Imborrable: Se cumplen 35 años de la gesta monumental de Juan Vicente Tovar en La Rinconada

Una cifra redonda inovidable alcanzó Tovar en su carrera profesional

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 01:46 pm
Imborrable: Se cumplen 35 años de la gesta monumental de Juan Vicente Tovar en La Rinconada
Foto: Archivo BDA.
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El 10 de agosto de 1991, el hipismo venezolano vivió una de las jornadas más gloriosas y recordadas de su historia en el óvalo de La Rinconada. Aquella tarde dominical en la arena caraqueña, el legendario jinete Juan Vicente Tovar, cariñosamente apodado el "Súpercampeón", el "Campeón Tovar" y el "Negrito de San José", cruzó el disco en ganancia con la yegua La Kapita para alcanzar de esta manera la emblemática cifra redonda de 2.000 victorias en su carrera profesional.

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Una hazaña de jerarquía 

Con este triunfo monumental, Tovar se convirtió en el primer jockey venezolano en romper la barrera de los dos mil lauros de por vida en los óvalos venezolanos, a fin de consolidar un legado que trascendió generaciones.

Al mismo tiempo, se posicionó como el segundo fusta en la historia en alcanzar dicha marca, solo por detrás del histórico jinete de origen chileno Balsamino Moreira, quien también dejó una huella imborrable en las pistas venezolanas.

El legado del "Ídolo Eterno" y la persecución de la élite moderna

La trayectoria de Juan Vicente Tovar se tradujo en una leyenda viviente caracterizada por la inteligencia táctica, la elegancia sobre los estribos y una efectividad inigualable en las grandes pruebas selectivas. El astro de las pistas cerró su carrera deslumbrante con un total de 2.492 éxitos oficiales.

Actualmente, este registro histórico se mantiene bajo el asedio de las nuevas leyendas del turf nacional. Muy de cerca, el estelar jinete Jaime Lugo, conocido cariñosamente por la fanaticada como "El Pocho" y "El General del Zulia", marcha con paso firme en las estadísticas generales al acumular 2.471 victorias, para avizorar un récord que mantiene en vilo a los seguidores del apasionado mundo hípico de Coche.

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