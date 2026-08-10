Conozca la increíble hazaña que logró el semental Caracaro en la Triple Corona para potras

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El hipódromo La Rinconada celebró su reunión número 31 de la temporada 2026 con una cartelera de 13 competencias. El óvalo de Coche vibró con el Clásico Joaquín Crespo G1, la tercera gema de la Triple Corona de potras nacionales de tres años, disputada en un recorrido de 2,000 metros.

La Rinconada: Caracaro se consagra en la Triple Corona con sus hijas

La tresañera Madame Karina, bajo la conducción del jinete profesional Jhonathan Aray y el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo, se convirtió en la doble coronada del año 2026. La defensora de las sedas del Stud Marco Antonio se adjudicó el Clásico Joaquín Crespo G1 con un registro oficial de 130 exactos (flat).

La nieta paterna de Uncle Mo e hija del semental Caracaro en Madame Moon —nacida en el Haras Bello Monte— sumó esta victoria al Clásico Prensa Hípica Nacional G1. Con este doblete, sumado al éxito previo de la tordilla Mora Linda (también hija de Caracaro en la yegua Belle Chloe, por Marchfield), se concretó un hecho histórico que solo se registró una vez en el pasado del turf venezolano.

Gracias a los triunfos de Mora Linda en el Clásico Hipódromo La Rinconada G1 y la doble diadema de Madame Karina, Caracaro se acreditó la hazaña como padrillo de la Triple Corona de yeguas en 2026. Este hito selectivo solo lo ostentaba el recordado semental Synergetic, que logró la proeza en la temporada 2004 por intermedio de sus hijas Camborio y Carta Mágica, ambas bajo la preparación de Julio Ayala Coronil.

Synergetic llegó al país para el Haras Monumental de la mano del turfman Luigi Miglietti, quien en declaraciones para el diario Meridiano recordó el origen del importado: “Se trajo a Venezuela tras una negociación con la familia Niarchos, una de las organizaciones más importantes del hipismo mundial, luego de una intensa búsqueda de un hijo de Sadler's Wells para la cría nacional”.

Además, Miglietti complementó las virtudes del semental: “Aparte de ganar la Triple Corona de yeguas, también conquistó la de machos con el campeón El Gran César. Del mismo modo, José Manuel se impuso con solvencia en el Clásico República de Venezuela y Tours se adjudicó el Prensa Hípica Nacional”, concluyó.