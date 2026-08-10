Decisión de los comisarios: Conoce por qué multaron a dos entrenadores en La Rinconada

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Este domingo 09 de agosto del 2026, se realizó la reunión 31 de la presente temporada en el hipódromo La Rinconada con una programación de 13 interesantes carreras, que incluyó el Clásico General Joaquín Crespo (GI), ganada por Madame Karina, en recorrido de 2.000 metros.

En aquella jornada, el jinete Jaime “Pocho” Lugo fue el más destacado al lograr triplete de triunfos mientras que para los entrenadores Riccardo D’Angelo y Fernando Parilli Araujo sobresalieron con par de triunfos cada uno.

El 5y6 Nacional abonó dividendo bastante importante en un programa en el que hubo varias sorpresas, es decir los que cobraron con cinco fueron un total de (62962), los cuales ganaron Bs 1.413,28, mientras que los afortunados con los tickets de los seis caballos de la fama, fueron en total (15944) y cada uno se ganó Bs 21.529,99.

Lista detallada de los sancionados: La Rinconada Entrenadores

En la cuarta carrera del programa hora de partida 2:15 de la tarde, con una nómina de ocho participantes tras el retiro de Súper Periodista que fue una victoria para la yegua Salome con la monta de Hemirxon Medina.

Sin embargo, en las resoluciones publicadas por la Junta de Comisarios, la prueba fue sometida a observación debido a la rodada del jockey Moises Casique con la yegua Anastasia Queen (número 2) a la altura de los 800 metros:

OBSERVACIÓN:

La prueba fue sometida a OBSERVACIÓN debido a la rodada del jinete MOISES CASIQUE (ANASTACIA QUEEN Nº 02) a la altura de los 800 metros. Vista la repetición de la prueba a través del sistema de video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que al promediar los 800 metros finales el ejemplar ANASTACIA QUEEN Nº 02 se le rodó la silla, lo cual provocó la rodada del jinete MOISES CASIQUE. El jinete deberá presentar Certificado Médico para reintegrarse y poder adquirir nuevos compromisos de Monta.

Finalmente, la Junta de Comisarios decide sancionar con multa al entrenador Alejandro Regalado por el incidente causado por la yegua Anastasia Queen en los 800 metros.

MULTA POR SILLA RODADA

Vista la repetición de la prueba a través del sistema de video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que al promediar los 800 metros finales elejemplar ANASTACIA QUEEN Nº 02 (MOISES CASIQUE) se le rodó la silla, motivo por el cual esta junta de comisarios DECIDE: SANCIONAR conMULTA al entrenador ALEJANDRO REGALADO, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Acto seguido en la tercera carrera de la tarde el entrenador profesional Eliecer Gómez, recibe la misma multa, luego que su pupila Gran Avelina arribó en el séptimo lugar.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar GRAN AVELINA N° 05 esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el ejemplar llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta junta de comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador ELIECER GOMEZ, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.