Dictan averiguación administrativa para jinete y preparador de La Rinconada

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La trigésima primera reunión del año en el óvalo de La Rinconada consolidó una jornada marcada por emociones en la pista y por rigurosas decisiones en el ámbito administrativo. El bloque de las competencias no válidas cobró una relevancia especial gracias a la celebración del Clásico General Joaquín Crespo (GI), compromiso donde la alazana Madame Karina ratificó sus condiciones físicas para acreditarse el segundo triunfo del ciclo selectivo.

Con la conducción del jinete Jhonathan Aray y la preparación de Fernando Parilli Araujo, la corredora sumó un lauro de enorme valor para su campaña profesional. Esta victoria no solo la posiciona de forma firme en la cima de su generación, sino que también proyecta su futuro inmediato hacia los grandes compromisos del calendario pistero.

Averiguación administrativa y citaciones tras la actuación de la cotizada Queen Visión

Más allá del brillo deportivo en la pista, la cartelera dominical cerró con importantes resoluciones desde los despachos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). A través de sus canales digitales oficiales, el ente rector difundió el boletín de la Junta de Comisarios correspondiente a la reunión número 31.

El documento oficial refleja la apertura de una averiguación administrativa formal que involucra directamente al jinete profesional Jaime Lugo y al entrenador José Luis Balzán. La mirada de las autoridades hípicas se centra de manera específica en el desarrollo de la carrera de la yegua Queen Visión, ejemplar que participó con el dorsal 9 y ocupó la cuarta casilla en el orden de llegada. El cuerpo arbitral mantendrá los llamados a despacho durante los próximos días para esclarecer todos los detalles en torno a la actuación del animal.

APERTURA DE AVERIGUACIÓN ADMINISTRATIVA

"Vista la actuación del ejemplar QUEEN VISION N°09 (JAIME LUGO), esta Junta de Comisarios procede abrir la Averiguación Administrativa de conformidad con los artículos 5, 14, 17, 18 y 262 del Reglamento Nacional de Carreras. Asimismo, se les notifica a los ciudadanos JAIME LUGO y JOSE L BALZAN, para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del INH, el próximo día miércoles, 12 de agosto de 2026 entre las 10:00 y 10:30 a.m. respectivamente, a los fines de rendir ENTREVISTA."