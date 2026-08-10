Nuevos aires: Entérate de cuál cuadra se estrena la hija de Manchester en La Rinconada

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Un total de 13 carreras fue la agenda de programación para la trigésima primera reunión cuya prueba central fue la edición 58 del Clásico General Joaquín Crespo (GI) disputada el domingo 09 de agosto en el hipódromo La Rinconada.

Parte de la cartelera dominical se corrió la cuarta competencia que fue una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras hasta dos carreras (incluyendo carreras de reclamo) valoradas en US$ (10.000) 56 KG. US$ (8.000) 54 KG, importadas + 1 KG.

La ganadora fue para Salome (número 3), con la monta de Hemirxon Medina y la preparación de Wladimir Sánchez, la cual dejó crono de 75.3 para el recorrido de 1.400 metros y dejó en taquilla Bs. 1.738, 47 a ganador y Bs. 539,46 el place.

Resoluciones: Yegua reclamada nueva cuadra La Rinconada Datos hípicos

A través de la resolución emitida por la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) se informó que la yegua Manchega (número 4) fue reclamada por el entrenador Asdrubal Rojas.

EJEMPLAR RECLAMADO

Fue reclamada el ejemplar MANCHEGA N° 04, por el entrenador ASDRUBAL ROJAS, para el ciudadano MARCOS VÁSQUEZ, titular de la cédula de Identidad V-31.539.327, por la suma de 7.567.083,00 BOLÍVARES (10.000 $).