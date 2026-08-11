Atractivo de lujo en Hinava: Ganador del Clásico Simón Bolívar (GI) vuelve a la pista

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Una emocionante cartelera hípica se aproxima tanto en el Hipódromo Nacional de Valencia como en La Rinconada. En el caso de Hinava, la programación oficial de la reunión número 20 salió a la luz pública a través de las diferentes plataformas del óvalo carabobeño. La nómina contempla un total de nueve competencias de máxima paridad, entre las cuales destaca la celebración de una prueba selectiva pautada en la tercera carrera del programa no válido.

La prueba especial abre las acciones en el óvalo del Cabriales

El inicio de las acciones en la arena valenciana estará a cargo de una prueba especial destinada a ejemplares de tres y más años, ganadores de 4 y 5 carreras. Un lote de seis competidores medirá fuerzas en un trayecto de 1.400 metros por una bolsa adicional de 11.560 dólares a repartir. La justa promete un duelo de alto calibre desde el momento del brinco inicial.

Rod Hendrick reaparece con nuevo jinete y entrenamiento

Desde el puesto de pista número dos se ordenará la partida el maduro Rod Hendrick, ejemplar que en esta oportunidad contará con la conducción del jinete Francisco Quevedo y pasará a ser presentado por el entrenador Henfrick Alayón. Se trata de un corredor de amplios recursos con un historial competitivo de 26 actuaciones y 5 victorias en el Hipódromo La Rinconada, registro con el cual respalda su presencia en la pista carabobeña.

Extenso historial de nivel de Grupo en la pista de Coche

La trayectoria del maduro resalta por sus importantes intervenciones dentro del ciclo selectivo de La Rinconada bajo la tutela de Fernando Parilli Araujo. A los dos años obtuvo el tercer lugar en el Clásico Comparación (GI). Durante su campaña de tresañero alcanzó la gloria en el Clásico República Bolivariana de Venezuela (G1). A los cuatro años consolidó su mejor momento al imponerse en el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) y el Clásico José María Vargas (GII)

Además de figurar segundo en el Clásico Presidente de la República (GI) y tercero en los clásicos Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI) y Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (GI). En su etapa de cinco años sumó el triunfo en el Clásico Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (GI), junto a dos terceros puestos en el Presidente de la República (GI) y Fuerza Armada (GI). Ya a los seis años completó su recorrido con valiosas figuraciones en el Clásico Fuerza Armada Nacional Bolivariana (GI), Clásico José María Vargas (GII) y Clásico Ejército Bolivariano (GII).

Todo listo: Hinava R20 Carreras Ejemplares

Con esta nutrida hoja de servicios en el máximo nivel del hipismo nacional, Rod Hendrick salta a la pista de Valencia en rol protagónico. Su presencia añade un atractivo indiscutible a la jornada dominical en el óvalo del Cabriales, donde la afición aguarda una exhibición a la altura de su jerarquía ante un lote que le exigirá el máximo rendimiento.