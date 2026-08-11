Nueve competencias y tributo a Tintoreto engalanan la jornada 20 en Hinava

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El Hipódromo Nacional de Valencia difundió a través de sus canales oficiales de comunicación la nómina de ejemplares inscritos para la reunión número 20 de la presente temporada, programada para este sábado 15 de agosto. La cartelera sabatina constará de un total de nueve competencias, bloque que tendrá como punto de máxima atención la disputa de la Copa “Tintoreto” sobre un trayecto de 1.400 metros.

Esta prueba rinde un justo tributo a la memoria del purasangre Tintoreto, el primer caballo victorioso en la historia del circuito carabobeño tras conquistar el Clásico Inauguración en la campaña de 1983. En aquella icónica actuación, el ejemplar contó con la conducción del recordado fusta Ángel Parra y la preparación del entrenador Jesús Pérez. Su historial en la arena valenciana dejó un registro imborrable de 13 victorias con cinco clásicos y cuatro copas en su expediente, además de diez segundos lugares y siete terceras figuraciones en un total de 49 presentaciones.

Cinco aspirantes disputarán la bolsa especial en el marco de la prueba central

El evento conmemorativo se escenificará en la tercera carrera de la tarde, un cotejo reservado para ejemplares de tres y más años con hora de partida pautada para las 2:20 p.m. La nómina definitiva de participantes reúne a seis contendientes de valor: Ajilado (1), Sobrador (2), Forzesco (3), Masttery (4), Strength Monster (5) y King Bulbs (6). Estos pisteros saltarán al aparato en pos de una bolsa global que asciende a Bs. 3.072,00, más un incentivo adicional especial fijado en 14.400 dólares a repartir entre los primeros puestos del marcador.

El 5y6 nacional mantiene ritmo ascendente de recaudación y los líderes afianzan su dominio

El ambiente festivo en Hinava se apoya en el crecimiento constante que registra el juego del 5y6 nacional durante las semanas recientes. Las últimas dos reuniones en el circuito valenciano exhibieron montos récord de sellado, con una recaudación que alcanzó los Bs. 127.887.050,00 en la jornada 19. Esta cifra refleja la consolidación del espectáculo hípico en el estado Carabobo, producto del trabajo organizativo de la actual administración y del respaldo masivo por parte de la afición.

En el plano estadístico, la lucha por las lidias anuales muestra una tendencia clara al frente de las clasificaciones. El látigo Francisco Quevedo comanda el renglón de los jinetes con un acumulado de 23 triunfos, mientras que el preparador Jesús Carfunjol Arteaga encabeza el campeonato de entrenadores con una sólida ventaja de 29 victorias en lo que va de campaña.