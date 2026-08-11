Reglamento a la mano: Por esta razón multan a preparador profesional en La Rinconada

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La trigésima primera reunión se celebró este domingo 09 de agosto en el hipódromo La Rinconada, la cual tuvo una programación de 13 competencias entre ellas se corrió la edición 58 del Clásico General Joaquín Crespo (GI).

Durante el desarrollo de la cartelera dominical se corrió la cuarta competencia que fue una condicional de reclamo para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras hasta dos carreras (incluyendo carreras de reclamo) valoradas en US$ (10.000) 56 KG. US$ (8.000) 54 KG, importadas + 1 KG, en distancia de 1.200 metros.

La victoria fue para la yegua Salome con la monta de Hemirxon Medina y presentada por Wladimir Sánchez, agenció crono de 75.3 para el tiro de los 1.200 metros.

Resoluciones INH: Sanción Entrenador La Rinconada Datos hípicos

Sin embargo, de acuerdo con el Juez de Paddock decide sancionar con multa al entrenador José Luis Balzán por presentar retardo para llegar al aparato de partidas con la yegua Queen Vision (número 9) y así quedó publicada en las resoluciones de este lunes 10 de agosto.

SANCIÓN ENTRENADOR POR RETARDO:

Según informe del Juez de Paddock, en el cual indica que el ejemplar QUEEN VISION N° 09, presenta retardo para llegar al aparato de partidas.

Esta junta de Comisarios en uso de las atribuciones que le confiere el artículo Nº 364, del Reglamento Nacional de Carreras, acuerda SANCIONAR con MULTA, al entrenador, JOSE L BALZAN.