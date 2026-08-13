¡Muy bien en el ajuste! Conoce el ejemplar que destacó para el Clásico República Bolivariana (GI)

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El ambiente de la hípica nacional se encuentra en su punto máximo de efervescencia. Todo está listo en el óvalo de Coche para la celebración de la reunión número 32 de este domingo 16 de agosto en el Hipódromo La Rinconada, escenario que albergará una emocionante jornada de trece competencias con el atractivo central de una prueba de máxima jerarquía antes de la jugada del 5y6 nacional.

La cartelera dominical presentará como plato fuerte la edición número 71 del Clásico República Bolivariana de Venezuela (Gr. I), evento selectivo sobre un agotador trayecto de 2.000 metros que repartirá un bono especial de 195.000 dólares.

El remate definitivo de Pontevecchio: No Válidas R32

Entre la nómina de inscritos, el prospecto Pontevecchio (N° 6) acapara las miradas de los especialistas tras registrar el mejor trabajo final en la pista. El castaño de tres años, hijo de Neolithic en Venezuelanchampion, regresa bajo la conducción de Hemirxon Medina y la preparación de Germán Rojas. Su excelente forma física lo posiciona como la segunda marca de la revista especializada Gaceta Hípica, publicación que lo sitúa entre los grandes aspirantes a la victoria.

El pupilo del Stud "Rampama" viene de protagonizar un final dramático el pasado 26 de julio en la segunda gema de la Triple Corona venezolana. En esa ocasión, cayó a tan solo medio cuerpo de su acérrimo rival, Big Valdi, ejemplar que cortó sus aspiraciones de conquistar la ansiada trilogía hípica.

Duelo directo por la doble corona

Tras los desenlaces de las pruebas previas, el panorama queda servido para una revancha de alta intensidad. Únicamente dos potros de la nómina, Pontevecchio y el mencionado Big Valdi, mantienen la opción matemática de llevarse la doble corona de la temporada.

Con un ajuste impecable en sus galopes y la sed de revancha en la recta final, Pontevecchio saldrá a la pista capitalina a consolidar el trabajo de su cuadra y a reclamar el triunfo en la competencia de mayor aliento para la generación tresañera.

Ajuste previo: La Rinconada

El presentado por German Rojas fue hasta la pista caraqueña y ajustó: 15,3 29,2 43,1 55,3 70,1 (1000 metros) (Es) de 2da vuelta, en la recta de enfrente sin hacerle nada a voluntad muy bien con remate de 14.3 con el jinete traqueador Gustavo Betancourt, publicado por la hoja de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera: Caballos