¡Atención! Retirada una de las yeguas importadas que corrían en el 5y6 de La Rinconada

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La tarde de este jueves 13 de agosto, el Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer mediante sus cuentas oficiales de distintas redes sociales e informativas, el retiro del primer ejemplar que no podrá participar en la reunión número 32 de la temporada 2026, donde se realizarán 13 carreras y una de ellas es de corte selectivo.

La Rinconada: Retirada Yegua 5y6 nacional Domingo

El Instituto Nacional de Hipódromos informó mediante sus cuentas de redes sociales, la tarde de este jueves 13 de agosto, el retiro de la yegua importada Milagro del Valle (USA), la cual iba a participar en la decima carrera, tercera válida de la jornada hípica dominical del segundo fin de semana del mes de agosto, donde se correrán 13 pruebas y dentro de ellas el clásico que pone fin a la triple corona nacional.

La pensionada del entrenador Riccardo D'Angelo iba a contar nuevamente con la conducción del jinete profesional Johan Aranguren, bajo los colores del Stud "Los Samanes Racing". La castaña de cuatro años luce un historial de una victoria en siete actuaciones en el país. En su salida más reciente, la semana pasada, finalizó en la undécima casilla en la competencia que dominó la invalidada Chosen Factor (USA).

La información oficial del retiro de la ejemplar es por Condritis Aritenoides Izquierdo.

Según Fuente:

La condritis aritenoides izquierda es una inflamación e infección crónica que afecta al cartílago aritenoides izquierdo de la laringe en los equinos. Esta patología produce un agrandamiento del tejido que obstruye las vías respiratorias, lo cual merma el rendimiento físico del ejemplar y genera ruidos anormales durante la respiración.