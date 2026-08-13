El pulso: Conoce el ajuste de la línea de Gaceta Hípica que es la base para ganar el 5y6 dominical

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El templo de la hípica nacional, como lo es el hipódromo La Rinconada, abrirá sus puertas este domingo 16 de agosto para la celebración de la reunión número 32 de la temporada oficial.

La cartelera contempla un programa de 13 competencias, entre las cuales destaca como prueba central la edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), uno de los eventos de mayor prestigio y tradición dentro del calendario hípico del país.

Ejemplar: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La emoción de las válidas del juego de 5y6 continúa con la novena competencia, segunda válida, pues será para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo de Venezuela). El evento está programado para la distancia de 1.400 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 30.420 dólares.

Entre los inscritos destaca el ejemplar The Last Dance (número 9), un vistoso caballo castaño que cuenta con la conducción del jinete aprendiz Oliver Medina, popularmente conocido en el ambiente turfístico como “El Rayo”, bajo la efectiva preparación de Jorge Salvador.

Reaparición: The Last Dance regresa a la acción pública tras un tiempo de inactividad de 77 días .

Última actuación: Su presentación más reciente ocurrió el pasado 31 de mayo en una condicional especial en la arena caraqueña, donde finalizó en la cuarta posición a 6 1/4 cuerpos del ganador El Relámpago.

Favorito de la afición: A pesar del tiempo sin competir, el prestigioso análisis de Gaceta Hípica le otorga la etiqueta de primer favorito y la línea indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 12 de agosto, el nacido y criado del Haras La Primavera galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera: Caballos