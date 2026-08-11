La Revancha: Pontevecchio & Big Valdi por la doble corona en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 16 de agosto para la celebración de una jornada de alto nivel en el marco de la reunión número 32. La programación contempla un total de 13 competencias y tiene como atracción central el tercer y último peldaño de la Triple Corona Nacional para potros de tres años, cita que repartirá un bono adicional de 195.000 dólares.

El desafío supremo de la generación en recorrido de aliento

La séptima competencia del programa, fijada a las 3:30 p. m. justo antes del inicio de las pruebas válidas del 5y6 nacional, dará paso a la septuagésima primera edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI). El trayecto de 2.000 metros pondrá a prueba la resistencia, el fondo y la capacidad de los mejores representantes de la generación tresañera en busca de la consagración sobre la arena del óvalo de Coche.

Duelo estelar y revancha: Objetivo Doble Corona

El desarrollo de la carrera plantea un duelo directo entre las dos piezas que dominan el panorama generacional. Por un lado se presenta Big Valdi, pupilo de Riccardo D’Angelo que viene de adjudicarse el segundo paso de la serie tras un final no apto para cardíacos. En la acera opuesta figura el pistero de Germán Rojas, entrenador que aplicó los ajustes correspondientes con el objetivo de revertir el resultado previo.

La conducción del jinete Hemirxon Medina será determinante en la estrategia del Pontevecchio para buscar la victoria y concretar la doble corona, tras la conquista del Clásico José Antonio Páez (GI)

Nómina completa en pos de los 195.000 dólares a repartir

La lista de participantes para la prueba de mayor bolsa del fin de semana reúne a competidores de primer orden. La nómina la completan Jofiel bajo la guía de Winder Velásquez, Triunfante con la monta de Robert Capriles, Slews Gump bajo el mando de Jean Carlos Rodríguez y Teniente Dan conducido por Jhonathan Aray. Las cartas están sobre la mesa para un choque de jerarquía que definirá al monarca de la distancia en el principal recinto del hipismo venezolano.