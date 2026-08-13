¿Qué puede lograr Riccardo D’Angelo este domingo en La Rinconada? Entérate aquí

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Apodado con justicia el "Rey de la efectividad", Riccardo D’Angelo comanda la estadística de entrenadores en el Hipódromo La Rinconada durante la presente temporada con un total de 35 victorias. Su trayectoria en el turf nacional abarca importantes hitos y un conocimiento claro de la profesión que lo consolida como una de las figuras más respetadas del medio hípico venezolano. Sin embargo, su ambición de triunfo se mantiene intacta y este domingo tendrá la oportunidad de inscribir su nombre en una lista de verdadera leyenda.

En el marco de una nueva edición del LXXI Clásico República Bolivariana de Venezuela (GI), la prueba de aliento más relevante para la generación de tres años, el líder de los preparadores dirá presente con dos cartas de peso: Los potros Big Valdi y Teniente Dan. Un eventual triunfo de cualquiera de sus presentados le permitirá ingresar a un selecto club histórico de entrenadores, un logro reservado únicamente para tres grandes maestros del entrenamiento en el óvalo de Coche.

El club de los cuatro triunfos: La Rinconada Ediciones

En un recorrido histórico por las 70 ediciones disputadas hasta la fecha en esta competencia, solo tres profesionales han logrado la hazaña de visitar el recinto de ganadores en cuatro ocasiones. Este selecto grupo está integrado por:

Daniel Pérez: Pionero en alcanzar esta cifra con las victorias de Iraquí (1985) , Volantín (1986) , Don Rey (1988) y World (1993) .

Julio Ayala: El "Rey de la larga" conquistó el evento por intermedio de Turrón (1989) , Mano a Mano (1990) , Paso Real (2004) y José Manuel (2006) .

Gustavo Delgado: Entrenador de dimensión internacional firmó sus cuatro laureles con Scott Gordon (1997), Taconeo (2007), la inmortal Bambera (2009) y el triplecoronado Water Jet (2010).

El historial de D'Angelo

Hasta el momento, Riccardo D’Angelo acumula tres fotógrafas en el historial del Clásico República Bolivariana de Venezuela, gracias a los triunfos logrados por:

Águila Negra (2003)

Gran Will (2016)

El Gran Eladio (2023)

Con la edición de este domingo en el horizonte, D’Angelo afina las estrategias de dos de sus pupilos con el objetivo de sellar el triunfo y empatar la marca histórica de cuatro victorias en el tercer paso de la Triple Corona venezolana.